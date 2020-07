Amador Mohedano deja en evidencia a María Teresa Campos: así cargó contra el marido de Rocío Carrasco Ecoteuve.es 16/07/2020 - 13:53 0 Comentarios

El hermano de Rocío Jurado destapa lo que opina la presentadora de Fidel Albiac

Antes de destapar el presunto delito que han cometido tres famosos toreros, Sálvame vivió un momento sorprendente cuando Antonio David Flores informó a Kiko Hernández de que tenía un mensaje de voz de Amador Mohedano reaccionando a las críticas que tanto Carmen Borrego, como Alejandra Rubio, lanzaron contra él por su entrevista en el Deluxe.

En el mensaje, el hermano de Rocío Jurado lanzaba una advertencia contra la hermana de Terelu Campos: "Como le contase a Carmen Borrego lo que su madre María Teresa había dicho de Fidel [Albiac]...", aseguró el exmarido de Rosa Benito antes de que el programa se pusiera en contacto con él para conocer qué pensaba realmente la presentadora sobre el marido de Rocío Carrasco.

Amador Mohedano, a cambio de 'una tregua de un año', explicó en directo que todo se produjo cuando acudió al programa que presentaba María Teresa en Telecinco junto a su hija Chayo. Allí, en una publicidad, le preguntó: "Bueno María Teresa. ¿Qué pasó con el programa de Andalucía que presentabas tú con mi sobrina Rocío y que duró nada?", empezó recordando.

"Me dijo 'calla calla calla, de menuda me he librado y las ganas que tenía yo de irme de ahí porque el trato que me hicieron fue horrible. La prepotencia de Fidel conmigo fue horrible, me he librado de una buena'", asegura Amador que le dijo María Teresa en todo un desprecio a Albiac, el actual marido de su amiga Rociíto.