El Monaguillo mueve ficha y toma una decisión radical por la pandemia del coronavirus Ecoteuve.es 16/07/2020 - 13:21 0 Comentarios

El cómico trabajó durante toda la cuarentena como colaborador de 'El Hormiguero'

Sergio Fernández, más conocido como El Monaguillo, pasó toda la cuarentena trabajando como colaborador de El Hormiguero. El programa se mantuvo en emisión con un reducido grupo de cómicos en plantilla y él fue uno de ellos.

Pablo Motos abordaba cada días diversas noticias sobre la pandemia e intentó concienciar sobre los riesgos de los rebrotes que podrían sucederse este verano. Y precisamente es eso lo que ha hecho al Monaguillo tomar una drástica decisión.

Lea también: Exclusiva: El Monaguillo vuelve a la carga y reabre 'La Parroquia'

El Monaguillo: "Nos quedamos en casa"

El humorista no se irá de vacaciones en vista de la complicada situación que empieza a dibujarse respecto al número de los contagios en distintas partes del país. "Mis vacaciones empiezan hoy y nos quedamos en casa", ha declarado El Monaguillo en las redes sociales.

"Veo que las noticias no mejoran y que hay mucho irresponsable suelto. No me atrevo a ningún destino y me encantaría desconectar fuera de casa de alguna manera pero por ahora no he encontrado la forma", ha dicho.