La sorprendente reacción de Fran Rivera al ver las fotos de Enrique Ponce con Ana Soria 16/07/2020

El tertuliano de 'Espejo Público' se niega ahora a "hablar de la vida privada de los demás"

Espejo Público repasó este miércoles las portadas de las revistas del corazón en la sección que cada día reserva a la crónica social. La presentadora y los colaboradores del programa de Antena 3 suelen comentar y debatir sobre los personajes que protagonizan las portadas de las cabeceras más importantes del país.

No obstante, uno de los tertulianos se ha negado esta vez a hablar sobre un tema que Lorena García, presentadora sustituta de Susanna Griso durante sus vacaciones, ha planteado. La periodista se llevó una gran sorpresa al ver cómo Fran Rivera rechazaba comentar la ruptura entre Enrique Ponce y Paloma Cuevas y el actual romance del torero con la joven Ana Soria.

"Es tan fácil y tan peligroso hablar de la vida de los demás, que yo no voy a ser el que lo haga. Cuando lo han hecho de mí, como me ha sentado... y, además, como nadie acierta... los únicos que pueden hablar de esto son ellos", ha asegurado el matador, que no ha usado el mismo argumento en ocasiones anteriores para comentar noticias relacionadas con otros personajes.

"Lo importante es ser feliz en la vida por encima de todo. Tu hijos, trabajar y buscar la felicidad. Cada uno la encuentra donde la encuentra y nadie debe juzgar nada sin tener ni idea", ha dicho el torero, que ha insinuado que puede haber ilegalidad en el uso que una famosa revista ha hecho de la foto que Ponce y Soria publicaron en sus redes sociales.