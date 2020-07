'Sálvame' vincula a tres importantes toreros con supuestas 'peleas de gallos' Ecoteuve.es 15/07/2020 - 22:30 0 Comentarios

El programa muestra imágenes Padilla, Morante de la Puebla y López Simón

Sálvame ha cambiado de tercio. Si durante dos días estuvo hablando de una mujer famosa que supuestamente se dedicaría "al oficio más antiguo del mundo", ahora ha puesto el objetivo en tres toreros a quien les ha relacionado con una polémica práctica.

"Es una cosa grave, no es una tontería. Es un delito tipificado con penas de prisión y mañana la gente va a poder ver las imágenes, escuchar a los protagonistas, a la policía, a los abogados... Es un mes de trabajo de este programa", reveló el presentador Kiko Hernández el martes.

Este miércoles, Sálvame ha ampliado su información y ha vinculado a Juan José Padilla, Morante de la Puebla y Alberto López Simón con supuestas peleas de gallos, una actividad que estaría prohibida en España excepto en Canarias y, con algunas reservas, en Andalucía donde se admiten las "riñas" con muchos requisitos.

El programa mostró unas imágenes de los toreros sentados en las gradas viendo una controvertida competición que se habría disputado en Andalucía. Sálvame advirtió de que estaban sin mascarilla y sin guardar la conveniente distancia de seguridad.

"Vamos a recordar todas las irregularidades: el Ayuntamiento no da permiso, los gallos no son combatientes, no se cumplen las medidas de seguridad, no se ven mascarillas y, según nos cuentan los testigos, hay apuestas. La habéis cagado", dijo Kiko Hernández. (ver vídeo del programa)

Sálvame preguntó Juan José Padilla si estaba relacionado con "el negocio de las peleas de gallos". "No, no para nada. No estoy relacionado. Para mí no es un negocio, es una afición. Yo no negocio con ello". Al mismo tiempo negó asistir "a peleas ilegales" de este tipo. El apoderado de López Simón dijo que no es aficionado a esas prácticas.