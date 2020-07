La salvajada de Oriana en 'La Casa Fuerte': moldea los dientes de Christofer ¡con una lima de uñas!

Oriana Marzoli ha regalado a los espectadores de Telecinco un momento de lo más delirante con su última ocurrencia dentro de La Casa Fuerte. La venezolana ha sorprendido a todos al proponer a Christofer un retoque estético de lo más artesanal para poner solución al desvío que el joven tiene en sus dientes.

La extronista destacó lo largo que tenía Christofer los colmillos y le invitó a moldeárselos con una lima de uñas. Y aunque todos sus compañeros se quedaron ojipláticos, el novio de Fani Carbajo aceptó ponerse en manos de Oriana. La concursante cogió decidida su lima y un espejo para que él pudiera ver cómo iba quedando la 'intervención'. "¡Los dentistas me van a matar!", comentó entre risas Marzoli.

Nada más empezar a limarle, Christofer se espantó por la sensación tan desagradable que estaba experimentando en la boca. Oriana le hizo saber que esto es algo que ella se hace a sí misma de forma recurrente. "Quién me iba a decir que Oriana limaría los dientes de mi futuro marido", exclamaba Fani mientras sujetaba por la espalda a su chico.

Oriana insistió con su retoque y, en un segundo intento, logró limar a Christofer sus colmillos y paletas destacando el gran resultado que estaba obteniendo. A pesar del dolor, el joven aguantó hasta que Marzoli dio por concluida su tarea. "No sigas que él es muy sensible", le pidió entonces Fani en unas imágenes que causaron un gran revuelo en las redes sociales.

Que oriana le ha limado los colmillos a christopher con la Lima de las uñas!!!! Por dios es lo más ramdon que he visto ???????????? que locura @lacasafuertetv

Osea a cristofer no le da asco limarse los dientes con la lima de Oriana que debe tener restos de sus uñas. Puto asco #LaCasaFuerteUH

Christofer se deja limar los colmillos por Oriana... ¡con una lima de uñas!: "Me dejo influenciar por ella y por mi chica pero bueno, se lo agradezco, ha quedado bien" ???????????? #LaCasaFuerte pic.twitter.com/GUnfHr9UZn

Oriana limandole los dientes a Christofer emm.. Estan perdiendo el norte el encierro es muy malo. Lo peor de todo es q no tiene ni idea y q lo hace con una lima d uñas????

Ya, es que no es normal!!! Además de eso, creería yo que te daña el esmalte de los dientes... Que te los fastidia para toda la vida, no? Vamos que no sé, pero aún sin saber sé que está todo mal con ese chico. #LaCasaFuerte11 #LaCasaFuerte #LaCasaFuerteUH pic.twitter.com/iS7mxXOf0v