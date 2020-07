Brutal agresión a dos reporteros de Cuatro en Lleida: "Nos han tirado sillas, vasos y botellas" Ecoteuve.es 15/07/2020 - 13:02 0 Comentarios

Joaquín Prat lamenta el violento incidente que vivieron dos de sus compañeros

Cuatro al día ha vivido este martes momentos de gran nerviosismo y tensión después de que una reportera y su cámara hayan sido agredidos en Lleida. El equipo del programa presentado por Joaquín Prat se encontraba en la región informando sobre el nuevo confinamiento al que se debe someter la zona por los rebrotes del coronavirus que se han desatado en la provincia.

"Hemos sufrido una terrible agresión tanto mi compañero el cámara como yo. Nos encontrábamos aquí cuando una persona nos agredido. A mi compañero le han tirado la cámara y le han dado un puñetazo en la cara", empezó informando Rocío Cano, que daba las gracias a un vecino de la zona por haber frenado la situación.

"Este es uno que no estaba bien y te han tirado sillas, botellas, vasos, de todo... No quería la cámara... lo has visto igual que yo, pero ha salido corriendo. A mí me teme, me ha visto y cómo corría", confirmó el testigo a los micrófonos de Mediaset.

Agreden a una reportera de Cuatro en Lleida

"Sin darnos ningún motivo ni explicación, nos han tirado una silla y a mi cámara le han dado en la cara, donde tiene una herida, y también en el pecho y además le han dado un puñetazo en la cara. Yo he podido alejarme pero eso es lo que ha ocurrido. Nos recriminaba que por qué estábamos grabando aquí en Lleida", ha declarado la reportera mientras Joaquín Prat lamentaba la situación.

"Hemos llamado a emergencias y como tenemos todo grabado, hemos podido identificar a la persona y presentaremos una denuncia en dependencias policiales. Es difícil trabajar con situaciones tan violentas como estas", concluía Cano antes de despedir la conexión con el programa vespertino de Cuatro.