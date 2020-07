La pulla de Girauta a Jorge Javier tras decir que 'Sálvame' "no es para gente de Vox" Ecoteuve.es 15/07/2020 - 12:27 0 Comentarios

El exdiputado de Ciudadanos tira de ironía para cargar contra el espacio de Telecinco

Jorge Javier Vázquez ha concedido estos días una entrevista en la que ha vuelto a analizar la situación política de España tras la crisis del coronavirus que tiene en jaque a todo el planeta. El presentador de Sálvame ha cargado una vez más contra Vox y ha mostrado su apoyo al Gobierno de Coalición, sintiéndose agradecido de que esta situación haya ocurrido con la izquierda en el ejecutivo.

"No soy un referente de nada; no soy un líder gay, ni un astro de cine, ni uno de la ceja. Soy un currante. No me relaciono con ricos ni con políticos. No conozco a los presidentes. No salgo en el Hola. Y debo ser el único presentador que no ha anunciado las rebajas de unos grandes almacenes. No soy casta. Soy un chusquero. Un tipo vulgar que no puede salir a la calle", declara el presentador de Telecinco en El País Semanal.

Lea también: Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban se evitan: 15 días sin verse las caras en un plató

El catalán asegura que a lo largo de su trayectoria, no ha parado de recibir "hostias" tanto por parte de la izquierda ("yo que soy su fiel votante") como de la derecha. "Sobre todo VOX no para de darme y amenazarme", denuncia Jorge Javier, que lamenta cómo la formación de Abascal "quiere hacer creer que el franquismo era mejor que esto".

La pulla de Juan Carlos Girauta a Jorge Javier Vázquez

"Esto es democracia. Y el franquismo era una dictadura donde se perseguía a los homosexuales. La educación sexual que recibí con Franco fue terrible. Que no me digan ahora que era un paraíso. Yo tengo que ser intolerante con esa intolerancia. En mis programas no cabe el fascismo, nuevo o viejo. Lo siento", prosigue el de Badalona, que añade que "Sálvame no es para esa gente".

Estas últimas declaraciones de Jorge Javier han provocado todo tipo de reacciones. Una de las más comentadas, la que ha realizado Juan Carlos Girauta en su cuenta personal de Twitter. El que fuera diputado de Ciudadanos ha tirado de ironía para cargar contra el programa que el catalán conduce en Telecinco: "Es una de las cosas más elogiosas que se han dicho sobre Vox", escribe en alusión a que Vázquez considera que Sálvame no es un programa dirigido a los votantes de extrema derecha.