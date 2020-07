Kiko Hernández sufre un "lapsus" y Olvido Hormigos manda un mensaje a 'Sálvame' Ecoteuve.es 14/07/2020 - 23:18 0 Comentarios

El programa muestra el aviso que la colaboradora envió al programa de madrugada

Amenazó con demandar al espacio: "Espero que no se diga de una palabra de mí"

Sálvame lleva dos días amenazando con dar el nombre de una mujer famosa que se dedicaría "al oficio más antiguo del mundo". El lunes emitió un audio distorsionado y dio 48 horas a esta persona para que hablase primero con su familia.

Este martes, nada más comenzar, Sálvame explicó que una mujer había mandado un mensaje al programa a las 00.19 de la noche. "No tiene por qué ser la misma persona", insistió el programa.

Kiko Hernández explicó que si bien no iban a dar el nombre de la persona que tendría esa "doble vida", sí iban a ofrecer la identidad de la persona que había mandado ese mensaje al programa advirtiendo de que no hablasen de ella. "Espero que no se diga ni una palabra de mí o pondré una demanda por derecho al honor, la intimidad y la imagen", decía el texto.

Kiko Hernández: "He cometido un lapsus y no me voy a esconder"

Antes de las 21.00 del martes, Sálvame Tomate retomó el tema y Kiko Hernández habló con Gustavo González, que tenía más información del trabajo de esa mujer tan famosa. Haciendo preguntas al colaborador, Kiko Hernández pronunció el nombre de "Olvido", se asustó y puso cara de sorpresa.

Inmediatamente, el presentador aclaró lo sucedido. "He cometido un lapsus y no me voy a esconder. Tengo en la cabeza un nombre que no tiene nada que ver con la historia que está contando Gustavo González", explicó Kiko. "Tengo un nombre metido en a cabeza respecto al mensaje que nos llegó anoche a las 00.19", dijo Hernández. Por lo tanto, dejó claro que eran dos personas distintas.

"La persona que manda este mensaje es Olvido Hormigos"

Acto seguido, y como había prometido al comienzo de la tarde, Sálvame anunció que Olvido Hormigos era la remitente de ese mensaje que había recibido el programa la noche anterior. Kiko Hernández aprovechó para aclarar de nuevo que "esta persona no tiene nada que ver con la historia de Gustavo".

"La persona que manda este mensaje es Olvido Hormigos. Por eso yo llevaba siempre ese nombre en la cabeza pero no tiene nada que ver con lo que cuenta Gustavo", insistió de una vez más para que no quedase ninguna duda.