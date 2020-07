Piden pena de cárcel para el cómico David Suárez por su polémico chiste sobre el síndrome de Down Ecoteuve.es 14/07/2020 - 18:04 0 Comentarios

La Fiscalía afirma que la broma en cuestión es "humillante" y "vejatoria"

Problemas para David Suárez. La Fiscalía de Madrid ha solicitado la apertura de un juicio oral y una pena de prisión de un año y diez meses, además de una multa de más de 3.000 euros, por la publicación de un controvertido 'chiste' en su cuenta personal de Twitter.

"El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down", escribió el joven en abril de 2019 en un comentario que ha acabado costándole caro. Semanas después de desatarse una gran polémica, el Grupo Prisa decidía despedir al cómico, que colaboraba habitualmente en el espacio Yu: No te pierdas nada que conducía Dani Mateo.

La Fiscalía ha considerado que la broma, cuyo contenido es "humillante y vejatorio", es un "evidente desprecio hacia el colectivo de personas con síndrome de Down", tal y como informa El Independiente. David Suárez es acusado así de un presunto delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales del artículo 510 2 a) y 3 del Código Penal.

Piden pena de cárcel para David Suárez por su chiste más polémico

En dicho artículo se castiga a quienes lesionen la dignidad mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito "por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad".

Así pues, se pide también 5 años de inhabilitación para David Suárez en el ejercicio de su profesión u otra profesión en el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre, así como la inhabilitación en la utilización de las redes sociales durante el tiempo que dure su definitiva condena.

A pesar de que en noviembre de 2019 el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid decretó el sobreseimiento de la causa, al no ver indicios de delito tras atribuir el comentario de Suárez a su libertad de expresión, la organización sin ánimo de lucro Plena Inclusión Madrid presentó un recurso a la Audiencia Provincial al que se ha acogido el Ministerio Público.