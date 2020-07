Sofía Suescun explota contra su hermano Cristian tras su escena sexual con Yola Berrocal: "Es un cerdo y un niñato" Ecoteuve.es 14/07/2020 - 14:55 0 Comentarios

La navarra condena la actitud del concursante con su novia Jéssica

Sofía Suescun ha sorprendido este martes con unas duras declaraciones a los micrófonos de El Programa del Verano. El espacio de Telecinco pilló por la calle a la navarra, que el pasado viernes sufrió un espectacular robo en su casa, para preguntarle por la escena sexual que protagonizó su hermano con Yola Berrocal y con la que acababa de ser infiel a su novia Jéssica.

La ganadora de Supervivientes 2018 y Gran Hermano 16 se ha mostrado totalmente en desacuerdo con la actitud que ha mostrado el joven en La Casa Fuerte. "Es un cerdo, mi hermano es un cerdo, te lo digo así de claro", empezó diciendo.

"No he hablado con Jéssica porque me da vergüenza", confesó en alusión a su cuñada, la quizá ya exnovia de Cristian. "No sé de qué va este niñato", se quejó sin tapujos Sofía, que valoró positivamente que entrara su madre en la habitación para parar la escena. "Normal que le parezca eso. A mí también me daría vergüenza levantar el teléfono y preguntarle a mi cuñada qué tal está viendo lo que está haciendo", ha comentado Joaquín Prat.

La escena sexual de Cristian con Yola Berrocal

Yola Berrocal y Cristian fueron pillados en una de las habitaciones mientras ella le hacía un masaje al navarro que acabó de la forma más ardiente posible. Tras tumbarse en la cama, Yola le bajó los pantalones a Cristian para masajear también sus glúteos, lo que comenzó a calentar la escena.

"Me gusta hacértelo", le susurró Berrocal a Cristian al oído antes de que ambos se dejaran llevar por la pasión. Tal y como recogieron las cámaras, ambos comenzaron a besarse e incluso el joven llegó a 'masajear' también las partes íntimas de su compañera. Finalmente, cuando la cosa estaba a punto de irse de madre -nunca mejor dicho-, apareció Maite Galdeano en el cuarto junto a Macarena para espiar a su hijo a través de la puerta.

La concursante terminó entrando, interrumpiendo la escena de la incipiente pareja: "¿Estabais en plena faena?", preguntó sin tapujos la de Pamplona antes de que ambos se levantaran y se despidieran con dos besos cómplices. A la mañana siguiente, Cristian negó (a medias) que hubiera pasado algo entre ellos, lo que dejó boquiabierta a Berrocal.