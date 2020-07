"Me negué a aceptar esa mierda": la rotunda reivindicación de Jorge Fernández con su problema de salud Ecoteuve.es 14/07/2020 - 14:12 0 Comentarios

El presentador de 'La Ruleta de la Suerte' da un consejo a sus seguidores

Jorge Fernández ha dado este lunes nuevos detalles sobre el problema de salud que sufrió y del que ya ha hecho importantes confesiones a través de sus redes sociales. El presentador de La Ruleta de la Suerte ha querido dar un consejo a sus seguidores después de que recientemente haya concluido su tratamiento.

El vasco ha desvelado "las devastadoras consecuencias de la acumulación de mercurio" que tenía en su organismo. "Muchísimas personas, conocedoras de mi situación, se están poniendo en contacto conmigo porque llevan muchos años con varios síntomas que terminan todos con el mismo diagnóstico: fatiga crónica, depresión, dispepsia funcional, colon irritable, anorexia, vertigos, insomnio, parastesias en miembros inferiores... y un largo etc. (unos cuantos de estos los he sufrido yo durante años)", empieza enumerando.

Fernández asegura que es "un problema" el hecho de que "la mayoría de la gente se quede jodida para siempre con ese mal diagnóstico". "Yo me negué a aceptar esta mierda. Ningún médico os puede mandar a casa diciéndoos que tenéis fatiga crónica. Tenéis que buscar el por qué. ¡Siempre! Porque en medicina siempre hay un por qué", reivindica el presentador.

Jorge Fernández: "Yo no me di por vencido"

"Yo lo encontré porque no me di por vencido, no me rendí. Y un año después he terminado mis quelaciones intravenosas. Esto es, me han sacado el mercurio que poco a poco fui acumulando, mediante un quelante intravenoso que se llama EDTA ( etilendiaminotetraacético)", ha desvelado explicando que los metales pesados se acumulan de dos formas.

"El aire que respiramos (difícilmente podemos hacer algo aquí) y mediante la ingesta de alimentos (lo peor son los pescados grandes como atún, emperador, caballa, pez espada...)", señala. "Aquí si podemos hacer mucho, y yo comí mucho atún rojo durante muchos años por ejemplo... ¡CUIDADO!", concluye.