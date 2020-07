Estrepitoso patinazo de Antena 3 Noticias con un mapa: el error salta a la vista

Antena 3 Noticias ha vuelto a convertirse en viral por un mapa que ha realizado la cadena para informar a los espectadores sobre los rebrotes del coronavirus que se están produciendo por toda la geografía española. La semana pasada, el informativo recibía un aluvión de críticas y acusaciones de racismo por una infografía en al que hacía una inexplicable distinción entre "inmigrantes" y "personas".

"Queremos pedir disculpas por el error gráfico de nuestra pantalla. Lamentamos que sea tan desafortunado y no podemos estar más en desacuerdo. Reiteramos nuestras disculpas", aseguró en redes sociales la cuenta oficial de Antena 3 Noticias ante la gran repercusión que estaba teniendo su desafortunado mapa.

Lea también: La impactante pifia de un reportero durante su conexión ¿en directo? con Informativos Telecinco

Pues bien, apenas unos días después, el espacio de Atresmedia se ha visto envuelto en una nueva polémica por un fallo en una de las infografías que proyectaron en pantalla. En el informativo presentado por Sandra Golpe, uno de sus compañeros intenta contar lo que estaba ocurriendo en Aragón con el coronavirus.

El periodista explicó que Zaragoza (su área de influencia) y Huesca habían retrocedido a una fase 2 'flexibilizada' ante el incremento de casos detectados. Sin embargo, a la hora de ilustrar el mapa de Aragón, las pronvincias aparecían invertidas: Zaragoza al norte y Huesca al sur, justo al contrario de donde están ubicadas. Enseguida, las redes se llenaron de bromas y memes con este sonado fallo.

"Libertad geográfica". No les podremos criticar por poner Zaragoza al Norte (y muy al norte) y Huesca al Sur (modo ironía, of course). Lo malo es que no da risa. Un supuesto medio de información que no ha pasado ni de "Barrio Sésamo" es para llorar. pic.twitter.com/w0mx0ND4YH