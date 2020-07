"Soy de calentones matutinos": la revelación sexual de Ylenia que sorprendió a Cristina Tárrega Ecoteuve.es 14/07/2020 - 12:52 0 Comentarios

La de Benidorm comparte experiencia con una espectadora de 'Animales Nocturnos'

Cristina Tárrega recibió este lunes a Ylenia Padilla en el plató de Animales Nocturnos. La de Benidorm acompañó a la presentadora de Telecinco a responder las consultas telefónicas realizadas por los espectadores del espacio. La mayoría de ellas son temas de índole sexual y una de las llamadas provocó una confesión íntima por parte de la invitada.

Tárrega volvió a hablar con Vanesa, una joven que había llamado la semana pasada para confesar que está viviendo una etapa muy "hot". "Desde hace dos años, me levanto por las mañanas con muchos calentones y no puedo evitar tener sexo continuo. El problema es que estoy casada y mi marido no aguanta más", desveló la espectadora.

La presentadora recordó que en esos momentos "de calentón", Vanesa ha sentido que tiene fantasías en las que "le da igual que sean hombres o mujeres". "Esto le pasa a muchas gente, no te sientas rara", aseguró entonces Ylenia, despertando una gran sorpresa en Tárrega. "¿A ti te pasa?", preguntó la valenciana entre risas.

"Bueno... ahora mismo no; pero a veces...", respondió tímida la exparticipante de Gandía Shore. "¡Esta es mi chica! Cada día que la conozco me sorprende más", confesó la conductora del late night de Mediaset. "No te preocupes Vanesa, que esto pasa muy a menudo, soy también de estos calentones matutinos...", sentenció entre risas Ylenia.