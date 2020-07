El nombre de la famosa "con una doble vida": el último juego de 'Sálvame' con la audiencia Ecoteuve.es 14/07/2020 - 11:28 0 Comentarios

El programa calentó el tema durante cinco horas pero no desveló el nombre

Sálvame pasó toda la tarde de este lunes cebando una noticia bomba que prometía desvelar a las 20.30, en Sálvame Tomate, la franja donde el programa ofrece su contenido más potente para luchar contra Pasapalabra y empujar el informativo de Piqueras.

En esta ocasión, Sálvame prometió que anunciaría el nombre de una mujer muy famosa con "doble vida" y que se dedicaría "a la profesión más antigua del mundo". A pesar de que calentó toda la tarde con este asunto, durante cinco horas, el programa decidió no dar su identidad.

"Una mujer muy famosa tiene una doble vida. Se dedica a la profesión más antigua del mundo a escondidas de su marido y de toda su familia", explicó Kiko Hernández, que ejerció de presentador este lunes.

'Sálvame' da tiempo a la famosa para que hable con su familia

"Lo normal sería que nos llamara para pedir tiempo", comentó Hernández, que durante el programa ofreció a esa mujer famosa la posibilidad de que solicitara al programa un plazo para poder hablar primero con su familia. "No nos ha llamado ella pero sí nos ha llamado el entorno de la aludida y nos ha pedido tiempo. Es una situación complicada para toda una familia", dijo Hernández.

"Este programa va a respetar parte de este acuerdo", dijo el presentador. Sálvame no desveló la identidad de la famosa pero sí emitió un audio, con voz distorsionada, que llevó Antonio David Flores al programa. El colaborador dijo que le había llegado a través de un informador que le dio el nombre de la famosa. Él le habría pedido pruebas y le enviaron unos audios. "Yo los he puesto a disposición del programa para que la dirección actúe".

"Se dedica a la profesión más antigua del mundo"

Acto seguido, Sálvame emitió una conversación en la que, según Hernández, la protagonista estaría explicando "por qué no paga una comisión a una agencia". Lo que se escucha en el audio es lo siguiente: "Puede decir lo que quiera pero no, porque además yo no sabía nada de cuatro. Tú me dijiste dos y es lo que me dio. Pero además le dije 'yo no tengo ni idea de agencia'. Me dijo que había hablado con una chica de una agencia y que le había dado 1000 euros. Yo sola con un amigo mío que le tengo que dar 250, y te digo que a mí me dio eso, no me dio más".

"Esta es la justificación de por qué no paga la comisión a una agencia después de un servicio. Está confirmando que se dedica a la profesión más antigua del mundo", dijo luego Kiko Hernández. "Te vamos a dar ese tiempo", concedió el presentador. "No sé si mañana abriremos el programa con tu imagen, con imágenes tuyas y preguntándote directamente: ¿Eres tú? ¿Tú has ejercido la profesión más antigua del mundo?"

