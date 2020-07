Joaquín Prat para los pies a Lequio tras llamar "cerda" a Fani por su menstruación: "Es algo normal" Ecoteuve.es 13/07/2020 - 19:47 0 Comentarios

El colaborador sorprende en Telecinco con un comentario de lo más machista

La Casa Fuerte desveló este domingo la verdad sobre el embarazo de Fani Carbajo, revelando los resultados de las pruebas que le realizó el programa. Durante el debate, algunos concursantes comentaron que habían visto ciertos rastros de sangre que la joven habría dejado en el baño, algo que este lunes ha indignado a Alessandro Lequio, que soltó varios comentarios de lo más machistas.

El tertuliano ha protagonizado un momento de lo más polémico que obligó a Joaquín Prat a abroncarle en directo, después de que hace unos días también soltara un comentario sobre Ana Soria (la amiga de Enrique Ponce) que hizo que el presentador se llevara las manos a la cabeza.

"¡Lo que es Fani es una cerda!", decía a gritos el tertuliano, al que Prat paró enseguida los pies. "Rebaja, sin insultar", le pedía enfadado el conductor del espacio en un reproche al que Lequio no hizo caso. "Yo lo que no sé es de qué pocilga ha salido esta niña para ir dejado rastros de sangre en el baño. Yo he convivido con muchas mujeres a lo largo de mi vida y jamás me ha pasado algo así. Eso es una guarrada, encima en un baño compartido, eso es de cerda. ¡De cerda al cuadrado! A mí eso me da un asco...", decía enfurecido el italiano.

"Pero, a ver, estamos hablando de una cosa absolutamente normal. Es una cosa que puede ocurrir", le hacía ver Joaquín Prat a Lequio, que seguía en las mismas. "En 60 años de mi vida jamás me ha pasado algo así", insistió el colaborador. "Siempre he pensado que las mujeres son más limpias que los hombres, por eso voy a los baños de mujeres, además huelen mejor, y jamás me ha pasado algo así", concluyó Alessandro asegurando que Fani y Christofer "no saben lo que es la dignidad".