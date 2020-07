Rosa Benito desvela la confesión que le hizo Rocío Jurado sobre su testamento antes de morir: "Quería cambiarlo" Ecoteuve.es 13/07/2020 - 18:46 0 Comentarios

La colaboradora desvela el mensaje que le dio la más grande en el hospital

Amador Mohedano se sentó el pasado sábado en el Deluxe, donde se mostró muy duro con Rocío Carrasco y su marido, Fidel Albiac. La entrevista ha causado un gran shock a su exmujer, Rosa Benito, quien ha reaccionado a sus palabras desde el plató de Ya es mediodía en el que colabora.

"La entrevista me ha parecido súper fuerte. Hubo cosas que me descolocaron bastante, como cuando habló de cuando Rocío estaba en Houston (tratándose el cáncer de páncreas que padecía). Me dolió mucho", empezó valorando la excuñada de la más grande.

Lea también: El nuevo cebo de Sálvame: la famosa que habría confesado "dedicarse al oficio más antiguo del mundo"

Acto seguido, los tertulianos preguntaron a Rosa Benito si, durante la estancia de la cantante en Houston, alguna vez Rocío Jurado tuvo algún gesto de desacuerdo con su yerno cuando este abandonaba la habitación en la que estaba ingresada. "Rocío ponía caras. Estaba agotada", desveló la también expeluquera de la artista.

El mensaje de Rocío Jurado antes de morir

Finalmente, Rosa Benito hizo alusión a la herencia de Rocío Jurado desvelando el insólito mensaje que le dio antes de morir: "Cuando se va Rocío de aquí, el 18 de septiembre, ella lo deja todo arreglado. Cuando yo estoy con ella, porque me quedaba por las noches, me acariciaba la cabeza y me decía: 'He hecho algo mal y cuando vaya a España quiero cambiar algo del testamento", ha confesado la tertuliana.

"Pienso que se arrepintió que haber puesto solo un albacea, le hubiera gustado poner a otra persona", siguió explicando antes de que Isabel Rábago preguntara por qué ahora estaban todos en contra de Rociíto. "Hay personas muy dolidas con su actuación. No es por dinero, es porque han abusado de la confianza", sentenció.