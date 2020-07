Alonso Caparrós 'dispara' contra las Campos y atiza a Rafa Mora: "Conmigo es un cabrón" Ecoteuve.es 13/07/2020 - 15:26 0 Comentarios

El colaborador de 'Sálvame', muy sincero en una polémica entrevista

Alonso Caparrós concedió este domingo una entrevista para el programa de 8tv El trono de sensaciones que va a dar mucho que hablar. El colaborador de Sálvame no se ha cortado un pelo a la hora de disparar contra las Campos, siendo muy duro con Terelu y Carmen Borrego, y ha aprovechado la ocasión para 'atizar' a su compañero Rafa Mora.

El invitado comenzó haciendo, junto al presentador Jordi Anjauma, algunas valoraciones sobre el complicado momento que atraviesa la política de nuestro país: "Es igual de estúpido ser de izquierdas que de derechas", declaró Camparrós, que cree que "la actitud de los políticos con el coronavirus refleja en lo más absurdo que se ha vuelto la humanidad".

Lea también: Aluvión de críticas a Paz Padilla por bromear con un trágico suceso: "Me daba morbo"

Acto seguido, la entrevista se centró en el mundo televisivo y el conductor del espacio preguntó a Caparrós sobre su relación con varios de sus compañeros. El que fuera presentador de Furor fue muy duro con las Campos, a excepción de la matriarca de la familia: "Teresa Campos es la mujer más importante de toda mi vida. Me dio un oficio y me dio una vida y tiene una capacidad para reinventarse bestial. Está por encima de todos", confesó el madrileño, que cree que las críticas de la malagueña a la prensa del corazón son simplemente una "puesta en escena".

"Alejandra Rubio se ha entregado a la tontuna"

No tan benevolente es Caparrós con las hijas de la presentadora, a las que critica en sus labores como tertulianas: "No me gusta Terelu como colaboradora, no me la creo como colaboradora. Terelu ha sido muy prepotente, muy arrogante y de decir aquí estoy yo", critica antes de 'disparar' contra su hermana'. "Carmen Borrego tampoco me llega como colaboradora", afirma poniendo por último en el objetivo a la hija de Terelu.

"Alejandra Rubio se ha entregado con demasiada facilidad a la tontuna, ha entrado como personaje. Se ha saltado el periodismo. Rafa Mora y Suso empezaron como Alejandra sin herramientas y ahora han estudiado, Alejandra se arrepentirá de haber dejado los estudios", advierte Alonso antes de 'atizar' también a dos de sus enemigos en Sálvame.

Caparrós: "Rafa Mora conmigo es un cabrón"

"Kiko Matamoros no es mi amigo. No necesito que Matamoros me apoye, tengo casi 50 palos", ha afirmado sobre sus broncas con el colaborador. "Rafa Mora es un cabrón, ha pasado la linea de hacer show y ha cruzado conmigo dos veces el límite", dice sin tapujos Caparrós, que ha asegurado también que 'ficharía' a José Antonio Avilés para su programa. Finalmente, el invitado destacó que Belén Esteban ya no es la estrella que era: "Hoy en día ya es otra cosa, viene gente pegando por detrás, el tiempo pasa".

Alonso Caparrós regaló al programa de la televisión catalana otros titulares: "Carlos Lozano ha desperdiciado una grandísima oportunidad, mezcló ser presentador con personaje", señaló antes de criticar a Manel Fuentes: "Siempre es el mismo registro, me resulta siempre lo mismo". "Jaime Cantizano algo tuvo que hacer para no estar en televisión. No supo renovarse", reflexionó antes de mojarse al decir que prefiere a Toñi Moreno antes que a Emma García al frente de Viva la vida.