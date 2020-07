"No fue muy agradable": el cara a cara de Valdano y Del Bosque 17 años después de su "noche trágica" en el Real Madrid Adrián Ruiz 13/07/2020 - 14:18 0 Comentarios

En 2003, el argentino 'despidió' al entrenador tras ganar la Liga y tras dos Champions en tres años

El salmantino se sintió ninguneado por la directiva del conjunto blanco

Vicente del Bosque y Jorge Valdano se volvieron a ver las caras este sábado, en el especial de Universo Valdano que Movistar+ estrenó por los 10 años del Mundial de Sudáfrica que ganó España. Sin duda, un reencuentro 'con morbo' después de que en 2003 fuera el argentino el que comunicara al salmantino su 'despido' como entrenador del Real Madrid en una decisión sin precedentes que dividió a la parroquia blanca.

Valdano quiso coger el toro por los cuernos y, nada más saludar a su invitado, sacó a relucir las viejas rencillas del pasado: "?Bienvenido. Es un gusto tenerte aquí. La última vez que tuvimos una conversación, una charla larga, no fue muy agradable", recordó el presentador, que por aquel entonces ocupaba el cargo de director deportivo del club presidido por Florentino Pérez. "¿Cuál fue?", preguntó Del Bosque, a quien el comentario de su compañero pareció pillarle por sorpresa.

"El día del despido. Ha pasado mucho tiempo y ahora estamos aquí", hizo memoria Jorge Valdano en un aparente intento de redención. "¡Ah! Eso está superado, absolutamente superado y sin ningún rencor hacia nadie", quiso dejar claro el exseleccionador nacional. "La vida es así y creo que no debemos dejar en el camino ningún ", añadió mientras Valdano le interrumpía. "Ya no tenemos edad para eso", comentó entre risas el argentino "alegrándose" de la actitud de su entrevistado.

La "noche trágica" de Del Bosque y Valdano en el Madrid

Durante la charla, Valdano y Vicente del Bosque hicieron un repaso a la carrera del salmantino, etapa por etapa, desde sus inicios como futbolista hasta su retirada como entrenador de la Selección Española en 2016 después de ganar un Mundial (2010) y una Eurocopa (2012) con la que La Roja culminó su 'triple corona'. Especial interés tuvo el momento en el que presentador e invitado se detuvieron a abordar cómo se produjo su salida del Real Madrid.

"Estuviste cuatro años como entrenador, ganaste cosas importantes, hasta la noche aquella trágica de la no renovación. Se te quedó en la cabeza como un mal trago, ¿no?", planteó Valdano en alusión a la reunión que mantuvo con Del Bosque en junio de 2003, tan solo 24 horas después de que el Madrid cantara el alirón ante el Athletic de Bilbao en el Santiago Bernabéu. En aquel momento, el argentino comunicó al entrenador la decisión de la directiva de no renovar su contrato. De la mano de Del Bosque se fue también Fernando Hierro, histórico capitán del Real Madrid al que tampoco quisieron darle continuidad en el equipo.

El "dolor" de Del Bosque por "las formas" de su despido

"Yo creo que seguramente fue equivocado por mi parte pensar que iba a estar toda la vida en el club. Aunque sí es cierto que una vez llegué al primer equipo, yo sabía que había fecha de caducidad para ese puesto. No era tonto", empezó advirtiendo Del Bosque, al que Florentino Pérez ofreció entonces seguir vinculado al Real Madrid colaborando el labores técnicas. ¿Por qué lo rechazó? "No podía volver al anterior puesto porque eran cuatro años... En fin, yo creo que no debía estar como una sombra por allí danzando en los pasillos. Pues sí, sentí un poco de dolor, pero han pasado ya 17 o 18 años y no tengo ningún remordimiento", declaró el técnico.

Jorge Valdano recordó entonces las "quejas" que Vicente del Bosque hizo en aquel momento por "las formas" en las que se había producido su salida del equipo después de incorporara 7 nuevos títulos (2 Champions, 2 Ligas, 1 Supercopa de España, 1 Supercopa de Europa y 1 Intercontinental) a las vitrinas del Santiago Bernabeu. "Bueno, tú fuiste educado, joder...", destacó el entrevistado con honestidad.

"Yo te dije: Si quieres, hacemos una rueda de prensa juntos. Tampoco sabe uno cómo decir esas cosas, es difícil. Pero sí que me he preguntado siempre qué cosa diferente a las que hice podría haber hecho. Y no es tan fácil", confesó Valdano, que rememoró unas declaraciones de Del Bosque en las que reconocía haber "sufrido mucho" por dejar a Marcos Senna fuera de la convocatoria para el Mundial.

Todo ello, después de que el mediocentro fuera uno de los pilares de La Roja de Luis Aragonés que conquistó la Eurocopa de 2008 de Austria y Suiza. "Es el tomar decisiones. Los que están arriba no pueden estar todo el rato explicando las decisiones que toman, porque caes en el error", concluyó el marqués, al que el tiempo parece haber curado las viejas heridas que tanto revuelo causaron en los despachos de Concha Espina.