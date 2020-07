El error de principiante que cometió Ana Soria: así la localizó un reportero de 'Viva la vida' Ecoteuve.es 13/07/2020 - 13:55 0 Comentarios

El periodista Adrián Pérez consiguió las imágenes que mostró el programa

Una cámara de televisión ha localizado, por primera vez, a Ana Soria, nueva pareja del torero Enrique Ponce. Fue el programa Viva la vida, de Telecinco, que este domingo mostró las imágenes de la joven saliendo de un local de Almería en compañía de unas amigas.

Lo curioso del asunto es cómo Adrián Pérez, redactor del programa, dio con ella en plena noche. El periodista lo relató a los colaboradores del espacio que presenta Emma García.

"Yo había terminado mi jornada y me iba para el hotel. Vi que Ana Soria había subido una historia a Instagram y decidí ir a buscarla porque me quedaban pocas horas en Almería. En la historia salía la marca de un establecimiento, una óptica. Busqué la dirección de ese comercio y corrí a coger un taxi. Dije al taxista que me llevase allí. Y ahí estaba Ana Soria", relató a Emma García.

"Estaba nerviosa pero luego se relajó. Las amigas estaban todo el rato arropándola", explicó el periodista, que coincidió con otras dos agencias que también habían localizado a Ana Soria.

El redactor de 'Viva la vida' habló a solas con Ana Soria

El redactor de Viva la vida explicó que después de grabar las imágenes a Ana Soria pudo hablar con ella a solas. "Me dijo que quería llevar una vida normal, que no había hecho nada malo... y que Enrique Ponce le decía que lo llevase con naturalidad".

"Yo también le expliqué que debía estar tranquila y actuar con naturalidad. Que no intentase salir corriendo ni que se tapase la cara", contó Adrián Pérez. "Le expliqué que tenía que entender nuestro trabajo, que su noticia era un pelotazo, pero que pasando semanas los temas se van desinflando".