La gran bronca de Rafa Mora con Iván González por lo que dijo de su novia Macarena: "Me has decepcionado" Ecoteuve.es 13/07/2020 - 12:25 0 Comentarios

El jerezano intentó dejar en evidencia a la pareja de su amigo en 'La Casa Fuerte'

La Casa Fuerte dio este domingo la oportunidad a Rafa Mora de hablar en directo con algunos de los concursantes para que aclararan sus diferencias antes de que el reality llegue a su fin. Así pues, el valenciano decidió enfrentarse a su amigo Iván González por los comentarios que ha hecho sobre su relación con Macarena Millán.

"Pensaba que mi relación con Macarena iba a ser diferente. También te diré que a mí no me ha hecho nada malo. Lo que pasa es que eligió un bando desde e principio y me ha decepcionado cuando me han insultado y no me he a apoyado. Yo la he apoyado y he discutido con Labrador y Oriana por defenderla y ha sido imposible", se ha empezado quejando el jerezano.

Lea también: El resultado del test de Fani Carbajo: confirma en La casa fuerte si está embarazada o no

"Iván para mi eres un amigo y a mí también me ha decepcionado ver vuestra relación. Pensaba que teníais una bonita amistad, me hubiese gustado que os hubierais unido más y terceras personas no se hubieran metido en la relación", le reprochó Rafa Mora antes de desmentir que Iván dijera fuera del programa que Oriana le daba asco.

Rafa Mora se enfrenta a su amigo Iván

Acto seguido, Iván comunicó al tertuliano que tiene un mensaje para él que ya le comunicará fuera de cámaras: "Tengo una cosa muy importante que contarte, no lo voy a hacer públicamente porque te quiero", ha desvelado, provocando malestar en Rafa Mora. "Si me quieres no puedes dejar la sombra de la duda y dejar que toda España especule", le ha replicado.

Lea también: Sofía Suescun, en el 'Deluxe', sobre su robo: "Se llevaron las bragas sucias"

"Labrador me ha dicho que cuando supuestamente Macarena te fue infiel no fue solo una vez y hablaba por teléfono con ese chico mientras que un amigo de Labrador lo llevaba en coche a con una botella de champagne", ha terminado contando. "Gracias por la información, por creerte a Labrador y por exponer esto públicamente cuando tú sabes que esto no tiene ni pies sin cabeza. Lo que atañe a tu relación, a la anterior o a las que vengan las haré en privado porque eres mi amigo", ha insistido el colaborador muy enfadado.

El golpe bajo de Oriana a Rafa Mora

"Es lo que él ha intentado, pero tú se lo has exigido, eres muy listo y le quieres dejar mal ahora", dijo Oriana metiéndose en la conversación para defender a Iván. "Jamás he dejado mal a mi amigo, la que le ha dicho que ojalá se muera, que es una mierda de tío, y no te da para mantener una conversación y por eso huyes, eres tú", le recordó Rafa.

Lea también: El pastizal que han robado a Sofía Suescun y Kiko Jiménez en el asalto de su casa

"No pagues tus frustraciones conmigo, que no se te olvide que esta chica te puso los cuernos y tú llorabas delante de toda España. Fue ella la que te dejo mal públicamente delante de toda España y tú llorabas", respondió Marzoli ante las risas desesperadas del novio de Macarena.