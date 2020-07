"¡No te lo voy a volver a repetir más!": bronca entre Eduardo Inda y Ana Terradillos por Iglesias Ecoteuve.es 13/07/2020 - 10:23 0 Comentarios

La presentadora frena al periodista por un comentarios sobre el líder de Podemos

La tertulia matinal ha comenzado bronca en Telecinco. Eduardo Inda y Esther Palomera han analizado los resultados electorales en Galicia y País Vaso tras las elecciones de este 12-J. Y la polémica ha estallado entre el periodista y Ana Terradillos, sustituta de Ana Rosa durante el verano.

"El gran titular es el siguiente: 'Pablo Iglesias cierra la puerta al salir'. Te has quedado fuera de Galicia y prácticamente fuera del País Vasco", ha comenzado Eduardo Inda. "El gran derrotado es el más que presunto delincuente Pablo Iglesias", ha espetado después.

Y este comentario ha sido lo que ha hecho estallar a Terradillos, que ha frenado a su compañero de mesa. "En este programa no consentimos ningún tipo de insulto", ha saltado rápidamente la periodista.

"No permitimos insultos, ni con Ana Rosa ni conmigo"

Inda ha intentado justificar por qué se refería así a Iglesias, pero Terradillos ha vuelto a dejarle las cosas claras. "Te lo vuelvo a decir y no te lo voy a repetir más, Eduardo: aquí no se permite que se insulte, ni cuando estoy yo ni cuando está Ana Rosa".

"San Pablo Iglesias me ha llamado de todo y se le ha consentido", se ha defendido Eduardo Inda. "Dijo que yo formaba parte de una organización criminal y él está involucrado en un presunto hecho delictivo. Os guste o no es una realidad objetiva. No es un insulto, es una descripción de un hecho objetivo".