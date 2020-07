Una viróloga alerta a Piqueras de que "el virus se descontrolará" y que lo han "detectado en el aire" Ecoteuve.es 16:04 - 12/07/2020 0 Comentarios

La viróloga e inmunóloga advierte de que el nuevo coronavirus sigue ahí a través de las entrevistas

Margarita del Val, científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC, ha sido entrevistada por Pedro Piqueras en Informativos Telecinco y ha vuelto a advertir, tras su entrevista en TVE, de que "si no se siguen todas las medidas, el virus volverá a descontrolarse".

Además, la investigadora aseguró que "lo hemos detectado claramente en el aire", en referencia a que "hay evidencia basada en los brotes" de la transmisión del SARS-CoV-2 por vía aérea.

Lea también: La viróloga del CSIC Margarita del Val deja claro en TVE qué son los que se niegan a llevar mascarilla

La viróloga e inmunóloga ha hecho hincapié en recordar a la audiencia que "el coronavirus sigue circulando" y "si no se siguen todas las medidas" volverá a "descontrolarse", en referencia a quienes se han relajado demasiado, incumpliendo las medidas de prevención en cuanto a uso de mascarilla, distanciamiento social e higiene .

"Volverá a descontrolarse"

Sobre los errores que se están cometiendo y la no comorensión por parte de alguna gente de que la mascarilla debe portarse, la bioquímica ha declarado: "A lo mejor no lo hemos comprendido, o quizás estamos sólo más concienciados en los sitios más castigados por la epidemia en la primera oleada. Está claro que el virus circula. Está circulando entre las personas. Hay muchas que todavía somos vulnerables, alrededor del 95%, y mientras haya tantas personas vulnerables, si al virus no se le controla, si no se siguen todas las medidas que hemos aprendido, que sabemos ahora que son eficaces, el virus volverá a circular libremente, volverá a descontrolarse, como ocurrió antes del estado de alarma. El virus sigue circulando; está ahora mismo circulando más entre personas más jóvenes, por eso hay más % de asintomáticos. Esto es bueno, porque no hay tanta gente que enferma; pero a la vez es problemático porque quiere decir que la trasmisión es silenciosa, y eso es casi lo peor de este virus", ha sentenciado.

"Evidencia" de transmisión por vía aérea

Sobre la hipótesis que circula en especial estos días sobre si el virus se transmite vía aérea (algo que ya no descarta la OMS), ha admitido que lo están analizando en el CSIC: "Nosotros también estamos trabajando en la detección por el aire. Nosotros lo hemos detectado claramente en el aire. Tenemos unos aparatos que se están probando cada vez en más sitios, y que probablemente se empiecen a probar en sitios de transporte y de turismo, como aeropuertos", ha confirmado.

Los brotes, evidencia de transmisión aérea

A continuación, ha agregado: "Realmente hay evidencia, por ejemplo basada en los brotes, sobre cómo se han desarrollado en interior; cómo la exposición continuada a un interior en el cual no hay recambio de aire es lo que ha llevado a más cantidad de brotes, a más contagio a partir de una única persona infectada, mientras que en exterior, hay muchos menos. Sin embargo, el que se junten muchas personas siempre ha sido en cualquier caso una actividad de alto riesgo, y por lo tanto, aunque haya aire libre, a lo mejor llega a ser necesario tener la mascarilla puesta en más ocasiones, por si nos juntamos", ha zanjado la doctora del CSIC.