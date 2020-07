'La Sexta Noche': Inmunoensayo con análisis de sangre en directo gracias a Alfredo Corell Ecoteuve.es 15:02 - 12/07/2020 0 Comentarios

Quisieron corroborar si guarda relación el grado de inmunidad con el grupo sanguíneo

Un 14% de los inmunizados pierde los anticuerpos a las pocas semanas, según ha señalado un estudio del Ministerio de Sanidad sobre el SARS-CoV-2, una noticia que ha alarmado a algunos espectadores. Y por eso han tratado en La Sexta Noche con Alfredo Corell, inmunólogo de cabecera del programa y profesor de la Universidad de Valladolid esta cuestión, que ha explicado cómo funcionan los anticuerpos, cómo se pierden y si es motivo de preocupación, además de realizar un inmunoensayo en directo, comprobando cuál es el grupo sanguíneo de uno de los colaboradores.

"Que la gente no se asuste. Aunque bajen los niveles de anticuerpos, eso no significa que no tengamos inmunidad", ha manifestado el profesor Corell en el programa, restando alarmismo.

Según ha explicado, no hay que asustarse tanto. porque nuestro cuerpo tiene memoria para reaccionar frente a una agresión, aunque no aparezcan los anticuerpos: "En eso consiste la vacunación, en generar memoria inmunológica", agregaba el doctor.

"Que nadie se confíe de los grupos sanguíneos"

En cuanto a si la inmunidad está relacionada con el grupo sanguíneo y si son más inmunes con uno u otro tipo de sangre, Corell ha despejado las dudas, haciendo hincapié en que no es tan importante como pueda parecer, a pesar del bombo que hayan dado los medios a este tipo de estudios: "Dicen que la gente con grupo 0 tiene síntomas menos graves y el grupo A un poco más severos, pero son datos preliminares, así que que nadie se confíe", "a lo sumo, es una ayuda muy pequeña, nada más", aseguraba el científico, siendo realista y cauto.

Vuelven los Minions y Star Wars

Además, en plató y en directo, como un acto de divulgación más frente a la pandemia del SARS-CoV-2, hubo un inmunoensayo con análisis de sangre en vivo para despejar dudas, todo ello aderezado con peluches, la BSO de Star Wars y hasta los simpáticos Minions, demostrando que la divulgación puede ser divertida y que puede tener lugar en pleno prime time de una cadena generalista como La Sexta.