Leticia Sabater y Maite Galdeano dinamitan el silencio de Fani sobre su test de embarazo 11:50 - 12/07/2020 0 Comentarios

Ambas la acusan de jugar con los telespectadores al crear suspense y misterio

El Deluxe se ha cargado la posible exclusiva de Fani Carbajo y Christofer sobre su embarazo (o no embarazo) al mostrar una secuencia inédita de La casa fuerte en la que Leticia Sabater le cuenta a su amiga Maite Galdeano el resultado del test, que podréis conocer aquí mismo.

Fani y Christofer descubrieron el pasado jueves, en directo durante la gala de La casa fuerte, el resultado del test de embarazo al que ella se sometió por las sospechas al sentir los pechos más voluminosos, antojos y demás signos de embarazo en el concurso.

Lea también: Lapsus de Fani y Christofer ante el test de embarazo: su cara lo dice todo

La pareja decidió no compartir con los telespectadores el resultado de los análisis y comunicó que se lo contarían a quien ellos creyeran conveniente del reality.

Así pues, Fani generó un halo de misterio y expectación a su alrededor al no confirmar ni desmentir su presunto embarazo, y no quiso hablar del tema delante de compañeros que no le caen bien, pero no contó con la aguda vista de Leticia Saber, que todo lo ve.

¡Leticia vio el resultado del test y lo cuenta!

Y es que la presentadora favorita de los niños de los 90 y ahora cantante de temas como Trínchame el pavo había visto el informe médico y sabía toda la verdad y nada más que la verdad.

Fani, ¿Juega con la audiencia para dar que hablar?

Leticia, así, le contó a la ex camionera pamplonica que sabía que Fani no está embarazada, y juntas fueron a pedirle explicaciones a la afectada, para echarle en cara que haya querido jugar con la audiencia con este tema, montando un circo. Fani se defendió alegando que no tenía que darle explicaciones a nadie.

Mora y Patiño creen a Sabater

En el Deluxe se vio la secuencia inédita de lo que ocurrió tras la gala y una vez de vuelta a plató, la tía Maite de Fani Carbajo dudó de las palabras de Leticia Sabater, pero tanto Rafa Mora como María Patiño le corroboran que no ha mentido y que realmente ha conocido el resultado del test.