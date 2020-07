Cuatro detenidos, dos de ellos menores, por el asesinato de Dani Menjíbar (MYHYV) 12/07/2020 - 0:01 0 Comentarios

El joven, de 32 años, recibió dos puñaladas mortales en una zona de copas

Un total de cuatro personas, dos de ellas menores, han sido detenidas por el asesinato de Daniel Menjíbar, exconcursante del programa Mujeres y Hombres y viceversa, en la localidad valenciana de Torrent.

Los hechos ocurrieron en la vía pública tras salir este hombre de una discoteca del centro comercial "Las Américas", donde le habían recriminado que estaba molestando a los clientes, y ser perseguido por varias personas que le golpearon y acuchillaron con un arma blanca, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación.

Los detenidos son dos chicos de 18 y 20 años y dos hermanos de 16 años, y la Policía Nacional investiga quién de ellos es el autor de la agresión mortal del hombre, de 32 años.

Dani Menjíbar (MYHYV) recibió dos puñaladas mortales

Según Abogados Castillo Castrillón, que lleva la defensa de los dos menores, los hechos ocurrieron en un bar de copas ubicado en la zona del centro comercial 'Las Américas'.

Al parecer, hubo primero una discusión y posteriormente, sobre las 4.30 horas, una reyerta en la que el hombre recibió dos puñaladas mortales.

Dos menores entre los detenidos por la muerte de Dani Menjíbar

Hasta el lugar se movilizaron un Servicio Vital Básico y una unidad del SAMU, que atendieron al hombre pero no hubo traslado al hospital ya que falleció in situ, han informado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Dani Menjíbar fue conocido en televisión por participar en el programa de Telecinco Mujeres y hombres y viceversa, un espacio de citas donde los jóvenes acuden en busca de amor.

Los dos menores detenidos, hermanos de 16 años, pasarán a disposición de la Fiscalía de Menores en las próximas horas, según ha informado a EFE su abogado, Ignacio Castillo Castrillón.

El lugar donde ocurrieron los hechos está situado en la avenida al Vedat con la calle Reina Sofía de Torrent. El encargado de un local ubicado en Las Américas, la Sala Al-Andalus, de nombre Marco, ha lamentado "la fatalidad de que unos chicos jóvenes extremadamente violentos han actuado de una manera desproporcionada con otro joven".

Marco ha asegurado que los implicados no estaban en su local y que no vio la agresión, y ha destacado que no se trata de una zona conflictiva y que se trabaja "con seriedad".