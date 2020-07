Rubén, con quien Fani le puso los cuernos a Christofer, quiere entrar en 'La casa fuerte' Ecoteuve.es 11/07/2020 - 16:52 0 Comentarios

¿Se avecina triángulo amoroso con el posible embarazo de Fani de por medio?

"Si quieren hacer un concurso redondo, que me metan", ha desvelado el ex Isla de las tentaciones en Sálvame respecto a La casa fuerte. Además, Rubén también ha declarado que, al parecer, Fani Carbajo le habló de que Christofer le era infiel con una compañera de trabajo y Rubén le considera, como ya ha dicho en otras ocasiones, "un mueble".

La casa fuerte está recordando mucho últimamente la infidelidad de Fani a Christofer en La isla de las tentaciones.

Como ya contó ECOTEUVE, Fani Carbajo habría comentado a Ferre y Oriana que querría que se fuese su pareja Christofer Guzmán, y entrase Rubén Sánchez, su ex amante, para dar aún más que hablar en el reality.

Para analizar esta delicada y morbosa situación, Sálvame ha entrevistado al propio Rubén, quien no se ha cortado un pelo.

"Me ha sorprendido, porque veo a Fani muy apagada; necesita más vidilla en la casa", declaraba el affaire de Fani en La isla de las tentaciones, añadiendo que la nota "como anulada"; que "no disfruta" y que "siempre está de broncas".

"Christofer es un mueble"

De Christofer, opina que "sigue siendo la misma persona de siempre", "parece que está anestesiado" y repite algo que ya dijo en el otro programa: "Este chico es un mueble".

"Que me metan"

Rubén se cree a Ferre cuando éste comenta que Fani querría que fuera Rubén el que entrase en el reality. "Es un chico que dice las verdades a la cara, y no tiene la necesidad de mentir", ha dicho a los colaboradores de Sálvame.

Luego, los tertulianos le preguntaron si estaría dispuesto a participar en La casa fuerte, a lo que ha respondido: "Si quieren hacer un concurso redondo, que me metan dentro".

Christofer, ¿También infiel?

Rubén, eso sí, no cree que Fani haya ejercido de escort en el chalet de Aravaca con su tía. "La veo muy de barrio, de otro estilo, y no le pega. Yo pongo la mano en el fuego", aseguró el entrevistado, quien además, confesó algo que le contó Fani en la isla: "Varias veces pilló a Christofer escribiéndose con una compañera de curro. Él no le daba importancia y le decía que ella era demasiado celosa", ha finalizado Rubén, dinamitando como ya otros han hecho, esa imagen idílica de Christofer..