La viróloga del CSIC Margarita del Val deja claro en TVE qué son los que no llevan mascarilla

Ante los rebrotes surgidos en distintas zonas geográficas de España, TVE entrevistó en el Telediario a la reputada viróloga Margarita del Val, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, del CSIC. La investigadora fue tajante y calificó a quienes no portan la mascarilla, además de revelar los responsables de dichos rebrotes.

"Es por culpa de nosotros, de la sociedad como conjunto, que no mantenemos las medidas cuando nos quitan la obligatoriedad. Es por culpa de nosotros que están surgiendo estos brotes", éste ha sido el llamamiento a la responsabilidad inexistente en parte de la población que ha proferido la bioquímica en una entrevista en el Ente Público.

La científica ha continuado cargando con esas actitudes tan peligrosas: "Es obvio que estos brotes están surgiendo en distintos sitios, y es grave porque no sabemos cuál de los brotes, si el de tres casos o el de 30 casos, es el que puede acabar descontrolado del todo", ha recordado la experta del CSIC, visiblemente preocupada.

Margarita del Val, asimismo, ha afirmado que "el que no lleva mascarilla no es el más valiente", sino "el que menos respeta a todos sus congéneres; el que menos respeta a los sanitarios; el que menos respeta a las personas mayores; el que menos respeta a sus familiares, que pueden tener enfermedades crónicas". Así, la científica ha sacado los colores a los irresponsables que provocan el resurgir de la pandemia del SARS-CoV-2.

