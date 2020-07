Amparo Larrañaga, en el reboot de 'Los hombres de Paco' y cover de la BSO por una extriunfita Ecoteuve.es 11:35 - 11/07/2020 0 Comentarios

Ya se han confirmado los protagonistas del elenco original e irán saliendo más nombres

Al reparto original de Los hombres de Paco, con Paco Tous, Pepón Nieto (los protagonistas de la serie original), Carlos Santos, Neus Sanz y la mítica pareja de Hugo Silva y Michelle Jenner se une ahora la veterana Amparo Larrañaga como fichaje estrella para retomar esta serie de Atresmedia que marcó un antes y un después en las series de policías patrias, con unos entrañables y quizá algo descuidados agentes de barrio, campechanos, lejos del prototipo estadounidense. Además, Michelle Jenner, ha reaccionado al cover de la canción que Sara le cantaba a Lucas que ha hecho Nerea, de Operación Triunfo y Tu cara me suena.

Tras unos 13 años sin trabajar en televisión de manera continuada, Amparo Larrañaga vuelve a la pequeña pantalla por la puerta grande, con el revival de Los hombres de Paco, según informa El periódico de Catalunya.

Lea también: Vuelven Lucas y Sara: Michelle Jenner y Hugo Silva, en el reboot de Los hombres de Paco

Tras conocerse que la serie de Atresmedia reunirá a prácticamente todo el elenco original que se hizo con el cariño de los telespectadores, la expectación se centra ahora en saber cuáles serán los fichajes ajenos a la serie original y, de momento, el más destacado es éste de Amparo Larrañaga.

Papel protagonista como policía

La conocida intérprete no formaba parte de una ficción televisiva desde su participación en la serie sobre médicos MIR, de Telecinco, emitida ya hace 13 años. Al parecer, la hija de Carlos Larrañaga y hermana de Luis Merlo, interpretará a una policía con un rol protagonista.

Relación especial con Paco

Según la publicación antes citada, se trata de un personaje que tendrá una relación muy especial con Paco, pese a que ambos difieren mucho entre sí, y sólo están unidos por su trabajo.

Cover de la canción de Sara

Me gusta así fue la canción que Sara le escribió a Lucas y le cantó en la noche almeriense cuando se escapan juntos a la playa.

Esta escena ha inspirado a la extriunfita Nerea Rodríguez, concursante de Tu cara me suena, a subir a las redes su propio cover, ya que está muy ilusionada por el revival de la serie.

"Creo que no hay persona más feliz que yo por la vuelta de Los hombres de Paco", aseguraba en Twitter la cantante de OT.

Michelle Jenner, encantada con Nerea de OT

"Y, cómo no, estando en un lugar que me ha recordado mucho a la historia de Lucas y Sara, y al momento en que ella canta esta canción, he querido grabar este vídeo", ha escrito.

El homenaje ha llegado hasta la actriz que diera vida a la coprotagonista de dicha escena, Michelle Jenner, que lo ha compartido en sus redes con varios emojis felices con corazones.