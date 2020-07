Lydia Lozano casi vive su 'Última cena' de verdad al atragantarse con una raspa Ecoteuve.es 10:50 - 11/07/2020 0 Comentarios

Tuvieron que darle pan y subirle el brazo, el accidente les dio un buen susto a todos

En el programa, han puesto a un valenciano como Rafa Mora a cocinar paella pensando que el resultado sería más o menos decente, pero ha sido un fiasco. La última cena de Rafa Mora y Kiko Jiménez no ha sido, precisamente, comestible: arroz con cosas; "pollo sin depilar" según Begoña Rodrigo; raspas que casi se cargan a Lydia Lozano... Y hasta unos caracoles que han acabado en la basura porque Sergi Arola se ha negado a probarlos al no haber sido lavados: "el caracol con toda su mierda os lo coméis vosotros". ¿Demandará Kiko Matamoros por indemnización a los cocineros en esta ocasión como ha insinuado al ver los caracoles?

En concreto, el problema de Lydia Lozano ha sido con los tacos de corvina, el segundo plato, si bien es verdad que cuando ha visto los caracoles se ha levantado corriendo para no probarlos.

Los tacos de corvina estaban durísimos, y si se dejaban caer hasta hacían ruido en el plato. A pesar del desastre de la cena, nadie se esperaba que Lydia Lozano se pusiera a toser tras atragantarse con una espina del pescado.

Lydia necesitaba ayuda

Pensaban que era broma, pero cuando se han dado cuenta de que era verdad, todos se han alarmado hasta que Lydia, tras subir el brazo izquierdo y comer un poco de pan, ha conseguido que la espina pasara.

"Indemnización" y "caracoles con mierda"

Pasado el mal rato, Kiko Matamoros hacía un esfuerzo "sobrehumano" para probarlo y su veredicto no dejaba lugar a dudas: "Si la paella daba para que dimitiera el director general de instituciones penitenciarias, esto no lo sabe defender ni Fernando Simón", declaraba el televisivo, que ya había dicho que los caracoles podían ser motivo de pedir una indemnización, algo que compartía el chef Sergi Arola al ver que no habían sido ni lavados: "el caracol con toda su mierda os lo coméis vosotros", y, acto seguido, los tiró a la basura.

Gloria Camila no acepta la cena de su ex

Lo que no podremos saber, eso sí, es la opinión de Gloria Camila sobre cómo estaba la cena de su ex, Kiko Jiménez, ya que aunque el programa le mandó con un rider los platos a su casa, nadie abrió para recogerlos.

Sin duda, el atragantamiento de Lozano de este viernes es una anécdota más de este surrealista programa, que se une a la operación de Matamoros tras degustar uno de los menús; el diente perdido de Patiño en el Deluxe; la mosca en el pollo a la Pantoja; el derrame de dedo de Patiño; y la paliza de la presentadora de Socialité al pulpo, con acompañamiento de pasta al aroma de sobaco. Lo dicho, un vodevil donde la cena en sí es lo de menos.