Jesús Cintora se desmarca de Vicente Vallés con un rotundo recordatorio desde La Sexta Ecoteuve.es 10/07/2020 - 19:46 0 Comentarios

El periodista lanza un mensaje al presentador de Antena 3 desde 'Al Rojo Vivo'

Desde que Pablo Iglesias y Pablo Echenique criticaran a Vicente Vallés, el presentador de Antena 3 Noticias ha recibido una gran ola de mensajes de apoyo por parte de políticos de la oposición y compañeros de algunos medios de comunicación. Muy pocos rostros relevantes son los que públicamente se han atrevido a posicionarse en otro sentido.... hasta hoy, cuando Jesús Cintora ha decidido desmarcarse de su compañero desde La Sexta, segundo canal de Atresmedia.

Este viernes, Antonio García Ferreras puso sobre la mesa de debate de Al Rojo Vivo las palabras de Pablo Iglesias en las que hablaba de "naturalizar" que personajes públicos, como los políticos o los periodistas, sean objetivo de críticas y de insultos en redes sociales. Insultos con los que el líder de Podemos, declaró textualmente, "no se sentía identificado".

Lea también: El mensaje de Ángeles Blanco a Vicente Vallés, rival de cadena pero su apoyo más personal

Jesús Cintora aprovechó el cruce de alusiones que Iglesias y Vallés se han dedicado a lo largo de la semana para distanciarse de la opinión de su compañero. "Yo defiendo la línea editorial que tenga un medio y la libertad editorial de un periodista como Vicente Vallés para hacer comentarios en su informativo, por supuesto", empezó dejando claro antes de lanzar un rotundo recordatorio.

Ferreras le interrumpió en ese momento para hacer una breve e importante aclaración: "Vicente no forma parte de ninguna operación de la extrema derecha", señaló antes de que Cintora siguiera dando su opinión: "Vicente Vallés se preguntó que si hubo campaña contra Podemos no evitó que llegaran al Gobierno. Yo creo que, como periodista, también debo decir, y no lo digo yo, lo dicen policías, que con fondos reservados se enviaron a agentes, fuera de España incluso, para fabricar informes, sin mandato judicial, falsos", recordó el colaborador.

"Hubo informes falsos para desgastar a Podemos"

"La intención de estos informes era vincular a Podemos con financiaciones de Irán, Venezuela. Insisto, falso, encargados con fondos reservados con la finalidad de desgastar a Podemos cuando estaba primero en intención de voto en este país", insistió Cintora antes de hacer alusión a otras artimañas demostradas en el pasado para denostar la imagen de la formación morada durante los años de su máximo auge.

"Por no hablar de la cantidad de cosas que pasaron en 2015: contra Errejón, querella archivada. Contra Tania Sánchez, querella archivada. Contra Monedero, dos querellas archivadas. La operación PISA, el robo del teléfono móvil y todo lo que se habló en los medios de comunicación... Todo esto sería muy interesante de analizar también", enumeró Cintora en su sorprendente reflexión ante las cámaras de Atresmedia.