Saray abandonó la final de 'Masterchef' entre insultos a Jordi Cruz: "¡Enano! ¡Playmobil!"

La andaluza confiesa el altercado que no se vio en el desenlace del talent

Cinco días después de la gran final de la octava edición de Masterchef, en la que Ana Iglesias se convirtió en ganadora, ha salido a la luz el altercado que se vivió en plató y que tuvo, como no podía ser de otra forma, a Saray como protagonista. La propia concursante ha sido la que ha desvelado el incidente que acabó con ella abandonando el plató entre insultos hacia Jordi Cruz.

Los jueces mencionaron a la joven nada más comenzar el 'duelo final' entre Andy, Ana e Iván, pero no hicieron ningún tipo de comentario sobre su polémica expulsión en el concurso. Sin embargo, en las últimas imágenes de la emisión, cuando Pepe Rodríguez pidió a todos los aspirantes que bajaran de la galería para arropar a los finalistas, los espectadores se dieron cuenta de la ausencia de Saray. ¿Qué ocurrió?

"Vi que habían manchado mi imagen muchísimo y le dije a la productora que de alguna manera se retractase. Me dijeron que iba a hablar con los jueces e hicimos supuestamente las paces, pero eso no se emitió", ha empezado explicando la andaluza en palabras al programa de radio Xtra Morning.

Los insultos de Saray a Jordi Cruz en Masterchef

Saray ha contado como en el momento de valorar el plato final de Ana, Jordi soltó un comentario comparando a la ganadora con ella: "A mí me tiraba por tierra", asegura la exconcursante. Saray añade que en ese momento perdió los papeles y se lanzó a increpar al catalán: "Le dije 'tú qué quieres, payaso, qué quieres conmigo'. Se me fue la pinza", reconoce antes de asegurar que la cosa no pasó a mayores porque decidió abandonar el plató.

"Desde la grada le empecé a decir cosas a Jordi y me piré. No iba a permitir que se me diese caña también en el último programa. '¡A mí no me tienes que tirar por tierra, enano, playmóbil!", declara sobre el cocinero, al que afirma no haber perdonado. Saray dice finalmente que la productora (Shine Iberia) la ha vetado: "Mantengo contacto con algunos compañeros, aunque desde la productora del programa se le ha prohibido a los concursantes que me hablen, han ido llamando a uno por uno para que no me hablen ni me etiqueten en fotos. Me han vetado totalmente", ha zanjado.

De la famosa perdiz muerta: "Fue un suicidio televisivo"

Finalmente, Saray ha explicado por qué, "harta" de los jueves, decidió presentar el plato con la perdiz muerta sin cocinar el día de su polémica expulsión: "Me volví loca (...) El día de la perdiz tuve una discusión muy fuerte con Teresa, me dio un ataque de ansiedad que eso no se emitió. Me quité el delantal y dije me a tomar por saco Masterchef, me piro de aquí, pero me hicieron entrar porque tenía contrato", afirma definiendo el incidente como "un suicidio televisivo".

La cordobesa define por último a Samantha, Jordi y Pepe como "muñecos de cera" y critica la mecánica del programa: "Son valoraciones de pinganillo, nada es de verdad", se queja al tiempo que niega la supuesta filtración del resultado de la final. "Yo eso no lo he filtrado ni de coña. Se han portado como perros conmigo, pero no soy tan tonta de decir quién son los ganadores y encima tener que pagarle una multa de 100.00 euros", concluye.