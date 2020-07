Carlos Herrera 'atiza' a Sánchez: "Perturbador y embustero patológico" Ecoteuve.es 12:20 - 10/07/2020 0 Comentarios

El periodista almeriense, más duro que nunca con el presidente del Gobierno en Cope

Carlos Herrera ha vuelto a estallar en su último análisis contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su intervención en Herrera en Cope, el periodista se atreve a decir que el dirigente es "un embustero patológico" y que "Sánchez miente siempre".

No cesan las críticas del mundo periodístico contra el Gobierno de coalición y, en concreto, a Pedro Sánchez. Ya sea por la gestión del SARS-CoV-2, los insultos a los medios, el caso Dina o la polémica de Corina y el rey emérito.

Lea también: Vicente Vallés recibe el apoyo del Periodismo ante los ataques que sufre desde dirigentes de Podemos

Carlos Herrera cargó contra el presidente por la polémica de estos días sobre a inviolabilidad del Rey a raíz del escándalo del emérito con el dinero saudí, Suiza y Corinna: "'perturbador e inquietante', perturbador eres tú (a Pedro Sánchez)", ha dicho esta mañana sin despeinarse Herrera ante las declaraciones de Sánchez sobre lo que se está publicando de la monarquía.

"Miente siempre"

El radiofónico prosiguió: "Sánchez, ustedes lo saben como yo, miente siempre. Es un embustero patológico, pero especialmente en campaña electoral. Mintió cuando dijo que jamás pactaría con Podemos, que no podría dormir, y vuelve a mentir ahora porque la reforma de la Constitución que plantea no es posible en este escenario", ha lanzado Herrera.

Lea también: "Lo uno y lo contrario caben en el mismo Gobierno": Vallés saca los colores a Sánchez

El presentador ha continuado su análisis sobre esa reforma hipotética que plantea Sánchez sobre la inviolabilidad de la figura del jefe de Estado: "No lo va a hacer porque no puede, pero él lo dice porque cree que así le puede robar unos cuantos votos más a Podemos. Esto es algo más que una promesa electoral. Que el presidente del Gobierno sugiera que es bueno cambiar el estatus del jefe del Estado no es algo baladí. Tiene importancia institucional y estratégica".

"Sánchez va contra Felipe VI y la monarquía"

Además, el conductor de Herrera en Cope ha asegurado que Pedro Sánchez ha aprovechado este debate coyuntural para mermar, no la imagen del Emérito Juan Carlos I, sino la de la monarquía, siendo, por tanto, un ataque al actual Rey, Felipe VI: "Lanza un debate público sobre la institución. Y lo hace deliberadamente, porque este debate genera incertidumbre, sin ofrecer soluciones y, por lo tanto, menoscaba la imagen de la institución. Ya les vengo diciendo hace mucho tiempo que las palabras de este sujeto contra el Rey Juan Carlos en realidad no van contra el rey Juan Carlos, van contra la monarquía y, en consecuencia, contra el Rey actual, que es Felipe VI", puntualizó el periodista almeriense a pesar de que Sánchez ha ensalzado la transparencia del actual Jefe del Estado.