Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban se evitan: 15 días sin verse las caras en un plató Ecoteuve.es 12:23 - 10/07/2020 0 Comentarios

La colaborador no ha vuelto al 'Deluxe' ni acude por las tardes cuando él presenta

Es un hecho. Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban llevan 15 días sin verse las caras en un plató de televisión, y no es porque no haya habido ocasiones para hacerlo. Parece que el desencuentro que tuvieron en Sábado Deluxe es más grave de lo que quieren aparentar.

Jorge Javier Vázquez lleva días diciendo, en diversas entrevistas, que su desencuentro con Belén Esteban es algo anecdótico que se quedará en nada. "Sé cómo es", asegura de forma recurrente.

Pero lo cierto es que "no hemos vuelto a hablar" desde que el programa los reunió en una improvisada 'cumbre por la paz' en la que no se resolvió absolutamente nada, puesto que sus posturas fueron opuestas durante todo el programa. Aparentemente enterraron el hacha de guerra con un codazo que se dieron casi a la fuerza, pero algo se ha debido de romper entre ellos.

Jorge Javier, a gritos contra Belén Esteban tras su crítica a Pedro Sánchez

La polémica entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban arrancó en aquella noche de sábado, cuando el presentador estalló a gritos contra su compañera tras la crítica que ésta había hecho al Gobierno de Pedro Sánchez. Vázquez se fue del plató y dejó plantada a Belén.

Como decíamos, volvieron a verse en Sálvame para limar asperezas solo unos días después. El tono no fue muy conciliador, al menos por parte de Jorge Javier Vázquez, que siguió en sus trece y no pidió disculpas a Belén Esteban, como ella le reclamaba, ni siquiera por el tono que había usado en el Deluxe.

Tras esa 'cumbre por la paz', los responsables del programa les volvieron a juntar para cocinar en pareja en La última cena. Ese sí fue un emotivo reencuentro donde parecía que todo había quedado olvidado.

Lea también: Belén Esteban marca distancias con Jorge Javier tras cocinar juntos

Belén no acude a 'Sálvame' cuando Jorge Javier presenta

Lo que llama la atención es que, desde ese día, no hayan vuelto a coincidir en un plató. Al día siguiente, Belén Esteban no estuvo en el Deluxe. El sábado pasado, 4 de julio, la colaboradora tampoco apareció por allí. Del mismo modo, Belén no se sentó en la mesa de comensales de La última cena del pasado viernes, cuando cocinaron Terelu Campos y Víctor Sandoval. ¿Lo hará esta noche?

Por si todo esto pudiera parecer poco, resulta más sorprendente que tampoco hayan coincidido en el plató de Sálvame, por las tardes. Los días que presenta Jorge Javier, Belén Esteban no está. En cambio, la colaboradora sí acude cuando el programa está a cargo de Paz Padilla, Carlota Corredera o Kiko Hernández.