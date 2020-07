'Sálvame' pilla a Jesulín y María José Campanario haciendo 'tiro al pichón' en un club de caza Ecoteuve.es 11:40 - 10/07/2020 0 Comentarios

El programa de Telecinco desveló unas inesperadas imágenes del matrimonio

Sálvame arrancó el programa de este jueves asegurando que tenía unas sorprendentes imágenes de María José Campanario y Jesulín de Ubrique como nunca antes se les había visto. Tras este gran cebo, el programa acabó desvelándolas a última hora de la tarde, dejando a gran parte de los colaboradores boquiabiertos.

Paz Padilla dio paso a un vídeo en el que se podía ver al ex de Belén Esteban y su mujer practicando tiro al pichón en un club privado de caza y pesca ubicado en Jerez de la Frontera. "Un escalofriante documento sin duda que nos enseña a qué dedican su precioso tiempo libre", aseguró una voz en off mientras la de San Blas ponía cara de circunstancias al ver a Jesulín y Campanario disparando con una escopeta.

Tras ver las imágenes Antonio Montero, experto en la materia, señalaba que, a la vista del movimiento del arma, a lo mejor no era tiro al pichón, sino al plato. Lydia Lozano señalaba entonces que la pareja era aficionada a este tipo de prácticas y recordó que María José tiene en la cara una cicatriz de un accidente que vivió mientras cazaba en Kenya.

"Estas dos personas ni me dan ni me aportan, y hace mucho tiempo que las quité de mi vida, gracias a Dios. A mí, él me da exactamente igual... Igual que él hace. Y la otra aquí ni pincha ni corta", ha dicho por su parte Belén Esteban. "A mí, lo que me hagan a mí, me da exactamente igual, pero que hagan daño a lo que más quiero, no, cariño mío...", concluyó en un dardo a Jesulín por su actitud con su hija Andrea.