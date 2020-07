"Le pusieron un mote que no era agradable": la pregunta que no se esperaba Martínez-Almeida en Telemadrid Ecoteuve.es 10/07/2020 - 10:50 0 Comentarios

El alcalde de la capital fue entrevistado en directo por María Rey y Manu Pérez

El político salió airoso al recordarle las mofas que le lanzaban hace solo unos meses

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acudió este jueves a Telemadrid para ser entrevistado por Manu Pérez y María Rey. Lo hizo después de cumplirse su primer año en el mandato y tras la crisis del coronavirus, que ha azotado con fuerza a la capital de España.

Almeida habló sobre diversos asuntos de interés político y también sobre el salto de popularidad que ha dado en los últimos meses. Como bien le expuso el periodista Manu Pérez, el alcalde ha pasado de ser objeto de mofas en las redes sociales a ganarse el respeto de otros partidos políticos.

Lea también: "Ya llegan los Reyes Magos": el patinazo de Inmaculada Galván con Felipe y Letizia en el funeral por el coronavirus

Lo curioso es que el presentador llegó a hacer referencia -no lo mencionó textualmente- al insulto que Almeida recibía habitualmente, no solo en Twitter, sino también en pintadas en algunas zonas de la ciudad. El regidor, eso sí, supo salir airoso.

Sobre ese cambio en su "popularidad", Manu Pérez le recordó que "no empezó usted con buen pie". "Vídeos sobre atascos, un graffiti que no se borraba del todo, Madrid Central... incluso le pusieron un mote. Tenía usted un mote que no resultaba agradable, desde luego", relató el periodista, mientras Almeida esbozaba una ligera sonrisa y asentía.

Lea también: El durísimo testimonio de Inés Ballester, hospitalizada por el coronavirus

"Ha pasado de todo eso a ser a elogiado por diferentes partidos políticos de otras ideologías. ¿Cómo se explica ese cambio?", preguntó el presentador.

"Yo sé cómo soy y cómo he sido siempre. Almeida es el mismo de hace un año, con las mismas convicciones y la misma forma de entender la política", explicó el alcalde de Madrid. "Esta pandemia nos tiene que llevar a pensar que no debemos estigmatizar o arrinconar al adversario político. No hay que simplificar el debate político", explicó. "Yo no he cambiado tanto como para ser objeto de ese insulto, esa mofa o esos memes a que ahora tenga esa popularidad que me demuestra la gente por la calle".