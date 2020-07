Destapan el comentario que hizo Fani sobre Rubén y que deja muy mal a Christofer Ecoteuve.es 10/07/2020 - 9:47 0 Comentarios

Ferre y Labrador descubren lo que supuestamente dijo en 'La isla de las tentaciones'

Fani va camino de convertirse en la gran protagonista de La casa fuerte, el reality que Telecinco emite este verano. La concursante volvió a ser noticia en la gala de este jueves por los supuestos comentarios que habría hecho a espalda de su novio, Christofer.

En primer lugar, Ferre atacó a Fani Carbajo por una discusión que habían tenido en la casa y deslizó que podría contar algo de ella que no se sabía. "No quiero decir nada porque tampoco soy quién para meterme en una relación. Pero que no me toque lo mío porque si no lo diré. Espero que Fani no me diga nada porque si no se puede liar", dijo el concursante.

Ferre acabó sugiriendo que Fani no estaría enamorada de Christofer, su novio. Más tarde, y tras una discusión en el jardín, Ferre acabó estallando y dijo lo que supuestamente había comentado Fani. "¡Dijiste que te ibas a casar para vender la portada y luego el divorcio!". "Estaba 'de coña' con Oriana y Cristina", se defendió Fani, que lo negó todo.

"Dijo que estaba deseando que echasen a Christofer y que metiesen a Rubén"

Pero ahí no quedó la cosa. Más tarde, Labrador desveló otra supuesta confesión de Fani. "Dijo que estaba deseando que echasen a Christofer y que metiesen a Rubén (La isla de las tentaciones) para hacer redondo su concurso", espetó el exconcursante de Gandía Shore.

Fani también lo negó pero Oriana la puso en un compromiso. Cuando Jorge Javier preguntó a ésta, Marzoli respondió así: "Estoy agobiada. Por un lado no quiero mentir pero por otro no quiero fastidiar a Fani", decía Oriana visiblemente afectada". Más tarde, Oriana acabó confesando que Fani sí había dicho eso de Christofer y Rubén.

