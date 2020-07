Aluvión de críticas a Paz Padilla por bromear con un trágico suceso: "Me daba morbo" Ecoteuve.es 9/07/2020 - 19:58 0 Comentarios

La presentadora de 'Sálvame' soltó varios comentarios desafortunados

Sálvame ha vivido en directo este jueves un momento de lo más desagradable después de que Kiko Jiménez recibiera una llamada urgente por parte de Sofía Suescun alertándole de que habían sido víctimas de un espectacular atraco. "No están ni los gatos", explicó el andaluz totalmente abatido al desvelar todo lo que se habían llevado.

Después de dejarle marchar a casa, los colaboradores de Telecinco comentaron situaciones parecidas que habían vivido. En ese momento, Paz Padilla comenzó a contar una anécdota entre risas que se tornó de lo más macabra. La presentadora provocó un momento de lo más incómodo al hacer varias bromas con un trágico suceso que se desencadenó tras el robo de uno de sus coches.

"A mí me robaron el coche. Me llamó la unidad 4 de delitos de narcotráfico de Barcelona y al final estuve seis meses con las huellas dactilares, porque me daba un morbo...", empezó diciendo jocosa ante la cara de desconcierto de sus compañeros. "Mi coche lo robaron y además atropellaron a gente con mi coche y hubo muertos y todo... ¡Me daba un morbo!", añadió riéndose ante el silencio sepulcral de los tertulianos.

"Todo lleno de huellas dactilares y tuve que ir a la unidad 4 y aquello era como el CSI. Los cristales ahumados que no veías al que estaban interrogando. Yo creía que aquello era como las películas", siguió diciendo intentando salir de un jardín que le ha costado un gran aluvión de críticas en redes sociales. Los espectadores de Telecinco han cargado contra la gaditana por frivolizar con un tema tan delicado y sin ningún tipo de gracia.

Paz Padilla: a mí me robaron el coche, atropellaron gente y hubo muertos y todo y a mí me daba un morbo *se parte de risa*



Esta señora es completamente imbécil — ???????????????????????? (????????????????????????) (@queeeninca) July 9, 2020

Paz Padilla diciendo que le robaron un coche y que con él hasta atropellaron genre con él porque fueron unos narcos de Barcelona, y que a ella le daba morbo tener las huellas de esa gente en su coche y no lo limpiaba por eso. No sé ni cómo empezar a criticarla. #yoveosalvame pic.twitter.com/YovAUrF3i5 — ¯\_(?)_/¯ Lævís (@Desahogogo) July 9, 2020

Paz Padilla diciendo que le daba morbo montarse en el coche que le robaron y atropellaron gente con él, porque tenía huellas dactilares marcadas por la investigación, etc.



WTF ESTA SEÑORA? — Sword (@SwordGH) July 9, 2020

Paz Padilla quedándose solísima queriendo hacer la gracia



Da igual cuando leas esto#yoveosalvame — ???????? ???????????????????????? ???? (@BarbasTuitero) July 9, 2020

Puede ser Paz Padilla peor presentadora? Porque ya sabemos que carroñera y cansina es un buen rato. pic.twitter.com/UTktNivgo3 — R (@rhaisasjourneys) July 9, 2020

Podría Paz Padilla, además de dejar de decir sandeces,leerse la escaleta antes de cada programa?O ver el programa anterior para saber de lo q se habla. Es q no entiendo como los directores del programa permiten este ridículo #yoveosalvame — #MarujaMeLlaman???? (@YAtacare) July 9, 2020

Paz Padilla diciendo que le robaron unos narcos su coche y atropellaron a gente. Y dice que no limpiaba el coche porque las huellas le daban morbo.

????????

Tóxico ????https://t.co/lAGEN2Bt70 pic.twitter.com/ieG6JthYrL — ???????? T?a?r??a?n?t?i?n?o?t?o??r?i?y?a?m?a (@TarantinoToriya) July 9, 2020

Paz Padilla ha dicho que le robaron el coche, atropellaron a gente con él que murieron y que no limpió las huellas porque le daba morbo? Pensabais que no podía superar el comentario sobre la muerte de Aless Lequio? Est idiota, que no sabe hablar, ni siquiera leer hace gracia? — Lady Ginebra (@GinebraLady) July 9, 2020