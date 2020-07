Sofía Suescun y Kiko Jiménez, víctimas de un gran atraco: "No están ni los gatos" Ecoteuve.es 9/07/2020 - 18:57 0 Comentarios

La pareja de Telecinco se encontraba de lujosas vacaciones en Ibiza

Sofía Suescun y Kiko Jiménez no ganan para disgustos. Un día después de que la navarra fuera hospitalizada por un percance que sufrió durante sus vacaciones con Kiko Jiménez en Ibiza, la navarra y su novio han sido víctimas de un espectacular atraco. "No están ni los gatos", ha informado el andaluz, que se ha enterado en directo en Sálvame de la noticia.

Jiménez se encontraba haciendo la compra en un mercado junto a Rafa Mora, ya que mañana cocinarán juntos en La última cena de Telecinco, cuando recibió una llamada de su novia. La joven, muy alterada, le comunicó que al llegar a casa, ha encontrado todo abierto y todos los muebles tirados. "Han robado todo y se han llevado su coche", ha informado Kiko a Paz Padilla con la voz entrecortada por el llanto.

Lea también: El espectacular desnudo integral de Sofía Suescun en las playas de Ibiza: "¡Qué a gustito!"

"Me está diciendo que vaya pero estoy trabajando y me sabe fatal no estar con ella. Han dejado la casa destrozada y se han llevado el coche, que tenía menos de un año", ha lamentado mientras la presentadora le preguntaba qué más le habían quitado. "Todo lo que había de valor, se han llevado todo el dinero en efectivo, han hecho un agujero en el baño, se han cargado todos los muebles y a los animales no los encuentra. Tiene cuatro gatos y no están", insistió el colaborador totalmente abatido. También explicó que los perros, por suerte, los habían dejado "en una granja".

Kiko se derrumba en directo tras el robo

"Kiko, piensa que por lo menos no estabais en casa. Tenéis trabajo y las cosas se recuperan, no te pongas así", le intentaba animar Paz Padilla desde el plató. Kiko le explicaba que más que por sus pertenencias era por "el sofocón" de llegar a casa y verte todo destrozado. "Veníamos muy ilusionados", ha asegurado el tertuliano, que explicaba que Sofía estaba con un ataque de ansiedad pidiéndole que fuera a estar con ella.

En ese momento, los colaboradores empezaron a pedir al director del programa que le dejara la tarde libre para poder solucionar su problema. "Kiko yo te entiendo porque a mí me pasó lo mismo y desde entonces no tengo nada en casa", advirtió Belén antes de que Jiménez desvelara que no tenían ningún sistema de seguridad porque llevan muy poco tiempo viviendo en ese ático. "Seguro sí tenemos y seguro del coche también, pero creo que lo han localizado", informó antes de que David Valldeperas le diera permiso para abandonar su puesto de trabajo.