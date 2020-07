Rafa Mora la lía: desvela la altísima multa que tienen que pagar los concursantes de 'La casa fuerte' por abandonar Ecoteuve.es 9/07/2020 - 17:31 0 Comentarios

"Hay cosas que no debería hablar aquí", ha reconocido después el colaborador de 'Sálvame'

Rafa Mora se ha ido de la lengua. Y así se lo han debido de decir cuando alguien le ha llamado por teléfono mientras estaba en Sálvame para regañarle por algo que había comentado antes. "Hay cosas que no debería hablar aquí", ha dicho el colaborador. Pero ya era tarde.

Macarena Millán, la novia de Rafa Mora, concursa en La casa fuerte y lo está pasando bastante mal por los encontronazos que está teniendo con sus compañeros, que no le están poniendo las cosas nada fáciles.

Kiko Hernández le ha preguntado por la posibilidad de abandonar el concurso. El colaborador le ha dicho a su compañero que no entendía que siguiera si tan mal lo estaba pasando.

100.000 euros de multa por abandonar 'La casa fuerte'

"Tiene un nombre: empieza por 100.000. El de ella tiene ese nombre: cien y luego mil...", ha dicho Rafa Mora ante la mirada de perplejidad de Kiko Hernández, que no entendía lo que le estaba queriendo decir .

El resto de colaboradores le han advertido de que se trataba de la multa que debería pagar Macarena si se va del concurso. "¿Pero cómo va a ser 100.000 euros de penalización?", ha preguntado Kiko, que no daba crédito.

"Eso es lo que pone en el contrato y no quiero hablar de estas cosas aquí", ha respondido Rafa Mora. "¿Tú te crees que si no es ese dinero no saco yo a Macarena mañana?"