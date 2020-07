Monumental pelea con puñetazo en la mesa entre Javier Ruiz y Gállego: "¡Basta ya de faltas de respeto!" Ecoteuve.es 9/07/2020 - 15:48 0 Comentarios

Los colaboradores de 'Ya es mediodía' se enzarzan en una dura discusión

La tertulia ha terminado mal entre Javier Ruiz y Javier Gállego en Ya es mediodía. Una conversación sobre la causa de los rebrotes de coronavirus ha desembocado en una pelea que ha tenido como giro final un enfado de Ruiz con golpe en la mesa incluido. "¡Basta ya de faltas de respeto!", ha dicho.

Javier Gállego defendía que había que centrar los esfuerzos en la prevención y más controles. Por su parte, Javier Ruiz ha destacado que uno de los principales problemas de los nuevos rebrotes ha sido el despido de los sanitarios tras los meses más duros de la pandemia. Y con estas dos premisas se ha creado un "diálogo de sordos" en el que se han tergiversado los argumentos.

Lea también: ¿Cuánto cobran los colaboradores de televisión?

"Entran turistas con pocas medidas de prevención", ha dicho Gállego. "¿Pero no erais vosotros los que decíais que había que abrir las fronteras para que viniese el turismo?", ha saltado Ruiz. "Claro, pero eso no es incompatible con las medidas de seguridad", le ha matizado Gállego.

"Que son bueno los controles, por supuesto. Cuanto más mejor. Pero no podemos decir que nos cierren las fronteras", ha dicho el periodista, una conclusión que no había salido de la boca de su compañero.

Lea también: La pulla de Sonsoles Ónega que ha descolocado a Díaz Ayuso

"¿Pero quién ha dicho eso? Yo solo he dicho que hagan controles de seguridad", ha recordado Gállego, que seguía: "Si no quieres escuchar, Javier, eres tú porque yo no he dicho que se cierren las fronteras", ha insistido, mientras que Ruiz agachaba la cabeza en un gesto de desesperación. "No te pongas víctima", ha lanzado Gállego, una frase que ha hecho explotar a Ruiz: "¡Basta ya de la faltas de respeto! ¿Cómo que víctima? ¡Pero por favor!" [Ver vídeo]