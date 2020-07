Jesús Vázquez y su reunión con Mediaset para presentar 'Myhyv': "Me soltaron la bomba y me sorprendió, pero luego le di la vuelta" Ecoteuve.es 9/07/2020 - 13:53 0 Comentarios

El presentador reconoce que le pilló a contrapié la decisión de la cadena

Es una de las noticias sorpresa del verano en el mundo de la televisión: Mediaset ha decidido apartar a Toñi Moreno de Mujeres y hombres y viceversa y poner en su lugar a Jesús Vázquez, que cambia de registro después de muchos años como maestro de ceremonias en los principales talent shows de Cuatro y Telecinco.

Tras conocer la reacción de la andaluza, que puso un mensaje de buena suerte a su compañero en redes sociales, faltaba descubrir como asumió el gallego este inesperado cambio de papeles. El presentador ha reconocido que la decisión de Mediaset le pilló con el pie cambiado y deja entrever que, en un principio, no afrontó la noticia de la mejor manera.

"Estoy asimilando la noticia, si te digo la verdad me ha pillado grabando con Bertín el arranque de su temporada", empieza diciendo Jesús Vázquez en la web de Cuatro. "Hice una videoconferencia con los jefes, que estaban en Madrid, y ahí me lanzaron la bomba, de verdad que yo no sabía nada. Me quedé bastante sorprendido, pero luego le di la vuelta, lo pensé un poco y la verdad es que me apetece mucho", declara, más positivo ahora con el nuevo retoque le tocará afrontar.

Jesús Vázquez pedirá consejo a Toñi y a Emma

"Para mí es un cambio de registro. Últimamente estoy haciendo grandes formatos y ahora me apetece mucho volver al formato del dating show, a lo largo de estos años he hecho unos cuantos", ha añadido. "Me divierte ayudar a la gente a ligar, me lo paso bien. Me siento cómodo porque da espacio a improvisar y sacar tu forma de ser, tu personalidad", confiesa Jesús Vázquez, que ha reconocido que pedirá consejo a sus antecesoras en el cargo.

"Lo primero que voy a hacer es llamar a mis dos predecesoras, dos grandes amigas, dos grandes conductoras de este programa, a las dos las quiero mucho. Tanto Emma García como Toñi Moreno son buenísimas profesionales", reconoce. Finamente, ha imaginado cómo quiere que sea el casting del dating en su nueva etapa.

"Me gustaría encontrar gente con historias que contar. No solo gente que quiera encontrar pareja, también que entretenga al que lo está viendo. Este año es muy importante el casting, más allá de que sean más o menos guapos, más cachas o con más curvas, queremos gente que quiera encontrar el amor por algo y que tenga una historia que contar".