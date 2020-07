Asombro por el único amigo que no participó en el Euromillón premiado con 144 millones Ecoteuve.es 9/07/2020 - 13:19 0 Comentarios

Mamen Mendizábal queda impactada al hablar con uno de los premiados

"Normalmente son 15, pero uno no participó. ¿Lo van a compartir con él?"

Uno de los mayores botes del Euromillón ha caído en Mayorga, un pueblo de Valladolid de 1.500 habitantes. Los 144.542.315 millones de euros se los repartirán 14 amigos, aunque la peña a la que pertenecen está compuesta por 15 personas. Uno no jugó.

Y precisamente por esto preguntó Mamen Mendizábal a Marcos, uno de los agraciados, que entró en directo en Más vale tarde. "Normalmente son 15, pero uno no participó. ¿Lo van a compartir con él?", dijo la presentadora de La Sexta.

"No, no. Quien no aporta no percibe. Es un amigo pero decidió no jugar", respondió Marcos ante la periodista. "¡Qué faena!", exclamó Mendizábal. "Invítelene a algo por lo menos, ¿no?". "Hombre, por supuesto. Le estamos invitando y dando todo el cariño. Esas tristezas hay que levantarlas por lo menos con cubalibres".

