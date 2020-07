Carmen Porter "dinamita" a Pablo Iglesias con un original juego de palabras Ecoteuve.es 9/07/2020 - 13:07 0 Comentarios

La presentadora de 'Cuarto Milenio', irónica ante el líder de Podemos

Pablo Iglesias compareció el pasado martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde aprovechó la ocasión para condenar los insultos lanzados en redes sociales contra Vicente Vallés después de la críticas que tanto él como Pablo Echenique lanzaron contra el presentador de Antena 3 Noticias.

"Le han dicho que es como Javier Negre con traje y un telediario, le han llamado 'cloaquín' y yo no me puedo identificar con eso, no me gusta. Creo que lo digo siendo alguien que sabe lo que es que le insulten en las redes y le digan de todo", lamentó el político, que, por otro lado, volvió a recibir un aluvión de palos por afirmar que, en todo caso, hay que "naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública está sometido tanto a la crítica como al insulto".

Estas últimas palabras han causado más revuelo aún en torno a la figura de Pablo Iglesias, que recibió la respuesta enseguida de Vicente Vallés y de otros compañeros como Cristina Pardo o Carlos Herrera. Ante la polémica mediática generada, algunos miembros socialistas del ejecutivo se han desmarcado de las palabras del vicepresidente, como Margarita Robles o Carmen Calvo. "Los insultos no pueden ser nunca justificables, ni en las redes, ni en ninguna parte", aseguraba la ministra de Defensa.

El juego de palabras de Carmen Porter con Iglesias

Tras estas declaraciones, Carmen Porter, presentadora de Cuarto Milenio junto a Iker Jiménez, ha aprovechado para lanzar un tuit irónico contra Iglesias que ha sido muy aplaudido por sus seguidores.

"Parece que las mujeres en el gobierno (Carmen Calvo, Margarita Robles, Arancha Gonzalez Laya...) no apoyan "naturalizar el insulto" a los periodistas. ¡Le están DINAmitando su discurso!", ha escrito la periodista, en clara alusión al llamado 'caso Dina', que recientemente se volvió también en contra del vicepresidente.