Sandra Barneda: "Me llena que Mediaset siga apostando por mí y no me deje en una rutina" Marco Almodóvar 9/07/2020 - 8:47 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con la presentadora de 'La isla de las tentaciones'

"No me molesta que me comparen con Mónica Naranjo", asegura la catalana

"Ojalá 'La isla de las tentaciones' se consolide en España y se abra a un abanico mucho más diverso"

Sandra Barneda es uno de los rostros de Mediaset que viven en el 'alambre'. Tras un tiempo sin programa propio, Telecinco le emplazó a sustituir a Emma García durante sus vacaciones; su buen hacer la premió haciendo que la cadena confiara en ella los debates de La isla de las tentaciones y, ahora, será ella la presentadora del reality en las dos próximas ediciones, que se grabarán de seguido en República Dominicana.

La presentadora se muestra agradecida a la cadena por confiarle el formato producido por Cuarzo y que supuso todo un fenómeno televisivo en España. "A mí me llena porque los profesionales necesitamos seguir viviendo experiencias nuevas", dice Barneda.

"No me molesta las comparaciones con Mónica Naranjo, de verdad. Ya estoy acostumbrada", responde la catalana que desvela que tiene "muy buen rollo" con la artista. ¿Y se atrevería a participar en el reality? "No, pero no por nada sino porque los participantes son unos valientes".

Lea también: Sonsoles Ónega: "Maite Galdeano me está sorprendiendo, quiere ganar y se nota"

¿Cómo afronta esta nueva aventura nivel personal? ¿Qué sensaciones tiene?

Lo afronto con muchísimas ganas. Creo que vivir el reality 365 grados lo va a enriquecer todavía más porque el año pasado con los debates, decidí seguirlo al mismo ritmo que lo vivía la audiencia. Por lo tanto, en la isla mi trabajo será de contención mientras que en los debates comentaremos todas las circunstancias.

¿Qué es lo que le hace más ilusión de pilotar La isla de las tentaciones?

Me hace mucha ilusión estar en una productora que está trabajando a full, hacer algo nuevo como irme fuera a grabar un reality, seguir enriqueciéndome y que la cadena siga apostando por mí como lo está haciendo y que no me deje en una rutina. Eso a mí me llena porque los profesionales necesitamos seguir viviendo experiencias nuevas.

¿Ha hablado con Mónica Naranjo?

Por supuesto. Se alegró muchísimo de que fuera yo la presentadora. Ya el año pasado, durante la emisión de los episodios me contaba cosas de primera mano. En el confinamiento nos hemos recomendado hasta documentales. Tenemos muy buen rollo.

Las comparaciones con ella van a ser inevitables. ¿Le preocupan?

Estoy acostumbrada. No es la primera vez que me ocurre esto y siempre digo lo mismo. Todos somos únicos. Compararnos es normal pero cada una imprime su personalidad, color y energía. No me molesta, de verdad, que me comparen con Mónica, es una maravilla y todo lo que digan de ella será bueno. Lo hizo fantástico el año pasado y espero que eso también se diga de mí.

¿Cómo cree que vivirá el momento en el que tenga que decir 'hay más imágenes'?

Se me hará duro. Yo ya sueño con la frase de 'Hay más imágenes'. Tenerlos delante y saber que todos somos frágiles en el amor no va a ser fácil, pero esa va a ser mi labor, decirlo y con un trabajo de contención. Es como un laboratorio, cada pareja vendrá con un pensar.

Grabar dos temporadas de forma conjunta supone que la emisión de la tercera se va alargar en el tiempo y ya el año pasado vimos cómo se filtraron vídeos de Fani y Christofer. ¿Cómo se va a controlar eso?

Adelantarte al futuro es complicado. El año pasado, si se emitió más tarde de cuando se grabó, pero bueno, fue un éxito. No creo que la cadena juegue a eso. Son unas circunstancias atípicas a nivel mundial y una apuesta por parte de Mediaset de grabar dos temporadas y eso significa que apuesta por el formato y que espera que se consolide.

La productora no jugara a eso, lo que se pretende es realmente jugar a que se sepa lo menos posible, pero en el mundo virtual en el que vivimos se hace algo más complicado. Pero pongo la mano en el fuego por la cadena de que no les interesa jugar a las filtraciones. La gracia es seguir la evolución de las parejas. En cualquier caso, pido que se emita antes de 2021 porque será difícil mantenerme callada.

¿Por qué cree que una pareja se apunta a La isla de las tentaciones después de precedentes como el de Christofer y su famoso '¡Estefaníaaa!?

Lo que se vivió con ellos no me pareció nada negativo ni nada de lo que se tuvieran que avergonzar. No creo que eso haya marcado como para pensar '¡Uy, no voy a ir porque a lo mejor me pasa igual que a ellos!. Los nuevos concursantes son valientes. El formato va a seguir generando debate sobre las relaciones de pareja. El 'efecto blanqueador', las parejas que todo va bien, desconfía.

El programa tuvo una repercusión brutal. ¿Está preparada para que sus frases se hagan virales?

Eso significará que repetimos o superamos el éxito del año pasado y eso será una felicidad muy grande para la productora, la cadena y para mí. Ojalá pase eso.

Mediaset siempre da visibilidad a todas las realidades sexuales. ¿Cree que en La isla de las tentaciones se deberían ver parejas gays, lesbianas, bisexuales o, incluso, transexuales?

De momento, es un formato muy joven. Vamos por segunda y tercera edición y ojalá se consolide en España y se abra a un abanico mucho más diverso.

¿Cree que el amor es necesario ponerlo a prueba o mejor no jugar con fuego?

El amor lo ponemos a prueba cada día, al igual que se dice que hay que cultivarlo diariamente. El amor es como una planta: tienes que escuchar a tu pareja y saber si necesita más agua, más sol... Si no lo haces y te olvidas, la planta muere. Lo que se hace con La isla de las tentaciones es ponerle un entorno más paradisíaco.

¿Se animaría Sandra Barneda a participar?

No, pero porque creo que son los participantes son unos valientes y nos ofrecen un escenario ideal para los que somos más cobardes y no queremos ponernos tan a prueba y que viendo el programa nos atrevamos a sincerarnos un poquito más.

Se va fuera de España dos meses. ¿Le preocupa cómo estará su familia ante estas circunstancias tan excepcionales después de la pandemia?

Yo me he tirado sola todo el confinamiento, pero he estado en contacto permanente con mi familia y espero seguir estándolo. Lo que nos dice el Gobierno es que hay una apertura de fronteras y vamos a ver qué ocurre. No me voy con miedo, lo hago muy tranquila.

¿Qué se va a llevar a República Dominicana?

Tengo la suerte que no me aburro y me entretengo con cualquier cosa. Haré deporte, me llevo libros para documentarme para la próxima novela [acaba de terminar una que "pronto verá la luz] y voy a aprovechar a hacer un curso online. ¡Ah, y haré snorkel! Me han dicho que por esa zona hay unas vistas marinas espectaculares.