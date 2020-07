El 'zasca' de Joaquín Prat a Yola Berrocal: "Tengo razones para no haber hablado con ella en 12 años" Ecoteuve.es 8/07/2020 - 19:35 0 Comentarios

El presentador vuelve a pronunciarse sobre el supuesto romance que vivieron

Joaquín Prat ha recogido este miércoles, en la sección de corazón de El Programa del Verano, los elogios que recibió desde Sálvame por haber ido de cara con Yola Berrocal después de que la artista hablara en La Casa Fuerte del supuesto romance que vivieron.

Este martes, el presentador sorprendía haciéndose eco de las palabras de Yola y lanzándole un reto ante las cámaras de Telecinco. "Vamos a hacer una cosa, la vamos a invitar a que venga aquí y se siente conmigo. Sin entrevista previa, sin documentación... Vamos a hablar de tu paso por el reality y de ese presentador. Lo único que le pido a Yola es que cuente la verdad, solo la verdad, la literalidad de todo lo que sucedió con ese presentador. Vamos a hacer eso", afirmó.

Joaquín Prat ha insistido hoy en su órdago a la cantante: "Que lo cuente ella, yo no tengo nada más que añadir. Pero que lo cuente aquí, no en un Deluxe ni nada así. Yo no voy a a añadir nada, pero me parece que lo más elegante es darle esta oportunidad a ella. Si miente, tengo aquí las pruebas que desmontarían cualquier mentira", advirtió antes de hacer una sorprendente confesión.

"No he hablado con ella en 12 años y tengo mis razones, pero creo que es un buen momento", ha dicho el periodista. "No sé lo que pasó, pero imagino que te hizo la jugada del pajarito, como le hizo a muchos otros", comentó Alessandro Lequio con sorna. "Yo no vivo de este negocio y no he vendido una exclusiva en mi vida. Nunca he hecho trampas, no es mi negociado, no entro en esas historias...", comentó el presentador. "Lo que yo veo es que Yola es de esas personas que te la clava, pero sin retorcerla para no hacerte daño", insistió el italiano.