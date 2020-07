Javier Negre, tras la ola de apoyos a Vicente Vallés: "A mí Iglesias me insultó y me señaló" Ecoteuve.es 8/07/2020 - 18:59 0 Comentarios

El tertuliano aprovecha la polémica para atizar al vicepresidente del Gobierno

Ya es mediodía se ha hecho eco este miércoles de las declaraciones que hizo ayer Pablo Iglesias desde La Moncloa sobre su polémica con Vicente Vallés. El líder de Podemos condenó los insultos lanzados en redes contra el presentador de Antena 3 tras las críticas que tanto él como Pablo Echenique lanzaron contra el periodista. Eso sí, habló de que hay que "naturalizar" que políticos y medios estén expuestos a este tipo de comentarios.

Tras ver las imágenes, Javier Negre se sumó a los ataques al vicepresidente del Gobierno asegurando que él también ha sido víctima de sus embestidas. "A mí me insultó, me señaló y cualquier ofensa que venga de un vicepresidente del Gobierno que no cree en la prensa libre, que ataca a nuestros guardia civiles, que hace pactos con pro etarras pues para mí será un halago", empezó diciendo el polemista.

Negre ha asegurado que le da "asco" que Iglesias se dedique a "señalar" a los periodistas: "Siempre está mal con independencia de quién sea, está mal, hay que perseguir a vicepresidentes que tratan de amedrentar y estigmatizar a periodistas por sus ideas políticas", afirmó el tertuliano en una lección que su compañera Cristina Fallarás le terminó echando en cara.

La colaboradora se mostraba de acuerdo con él en su argumento, pero le recordaba que los mitin de Vox se ha señalado y atacado a periodistas como ella y no hubo tal avalancha de apoyos. "O todos o ninguno", se quejaba Fallarás, que lamentaba el doble rasero de la opinión pública y mediática. "Lo comparto contigo", afirmó Negre.