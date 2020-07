Paz Padilla: la inesperada pulla que ha recibido en 'Sálvame' durante su ausencia Ecoteuve.es 8/07/2020 - 17:19 0 Comentarios

Anabel Pantoja ha debutado este miércoles como presentadora de Sálvame Limón. Una hora de directo antes de la llegada de Jorge Javier Vázquez, el conductor titular, que siempre retrasa su entrada hasta las 17.00 (Sálvame Naranja).

Al entrar en plató, Jorge Javier ha preguntado a Anabel por la experiencia y también ha querido saber la opinión del resto de sus colaboradores. Lo que no se imaginaba es que Kiko Matamoros iba a hacer un comentario que supone un dardo para Paz Padilla, también presentadora del programa de Telecinco.

"Anabel ha demostrado que es una digna suplente de Paz Padilla. Puede suplirla perfectísimamente porque es el mismo estilo, exactamente igual: con el acento andaluz, se confunde con los nombres, el inglés no lo domina...", ha dicho Matamoros.

El colaborador, acto seguido, ha encaminado muy inteligentemente ese comentario, aunque ya se había ganado algunas risas que se han escuchado por lo bajini. "Haces una presentación fresca, divertida, distendida. A Paz le reconozco esos valores...", ha dicho Matamoros.

"Cuidado que ésta te jubila", ha comentado después, con ironía, dirigiéndose a Jorge Javier. "¿Ves a Anabel presentando un programa?", ha preguntado Vázquez. "Totalmente. Podría conducir un programa tipo Animales nocturnos", ha dicho sobre el late show de Cristina Tárrega.

"Me he puesto en la piel de los presentadores y yo, la verdad, no lo podría hacer. Tenéis una responsabilidad... lo he hecho lo mejor que he podido", ha explicado Anabel Pantoja.