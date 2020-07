La sorprendente confesión de Almeida a Joaquín Prat sobre su futuro tras dejar la Alcaldía de Madrid

Joaquín Prat ha podido hablar este martes con José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, durante una entrevista telemática en Cuatro al día, programa que el periodista conduce en Mediaset. En ella, el político ha hecho una sorprendente confesión ante las cámaras sobre cuál puede ser su futuro cuando concluya su mandato.

Tras analizar la situación actual de la ciudad tras la grave crisis del coronavirus, Prat preguntó a Almeida por la demolición del estadio Vicente Calderón, el que fuera el campo de su amado Atlético de Madrid en la rivera del Manzanares hasta la 'mudanza' del club al Wanda Metropolitano. En ese momento, el líder del Partido Popular aprovechó para dar algunas pistas sobre su posible destino en el mundo del fútbol.

El alcalde desveló entonces que le encantaría ser presidente del Atlético de Madrid y no dudó en bromear con ese escenario: "Ya le comenté a Enrique Cerezo que cuando deje de ser presidente del Atlético de Madrid piense en mí, que creo que tengo las condiciones para poder llevar al club donde se merece", declaró entre risas.

Martínez Almeida, que ha dedicado en su Twitter un homenaje al Vicente Calderón, se pronunció además sobre el sueño de los colchoneros de alzarse con la Champions League después de haber derrotado el pasado mes de marzo al Liverpool, el vigente campeón. El político se mostró optimista: "Siendo el Atleti y siendo una Champions tan rara, es posible que Lisboa nos devuelva lo que nos quitó hace seis años, creo que sería de justicia", concluyó.

