La carrera de obstáculos de Toñi Moreno, ahora sin 'MYHYV': "En televisión eres lo último que has hecho" David Saiz 15:39 - 8/07/2020

ECOTEUVE.ES repasa la trayectoria de la presentadora, acostumbrada a reinventarse

Jesús Vázquez presentará la nueva etapa de 'Mujeres y Hombres' desde septiembre

"Si te quedas antigua en televisión estás muerta", dijo a ECOTEUVE hace meses

Toñi Moreno llegó a Mediaset en la primavera de 2017 para hacerse cargo de Viva la vida. El programa nació para ocupar el hueco de Qué tiempo tan feliz, de María Teresa Campos, que había sido cancelado unas semanas antes.

"Me llamó Paolo Vasile para ofrecerme un contrato y acepté. Él volvió a hacerme ver que yo podía vivir de esto. Había dejado de creer en mí, pero él me devolvió la fe", confesó la presentadora a ECOTEUVE.ES en septiembre de 2019. "Mediaset confió en mí cuando yo venía de fracasar", valoró en otra ocasión Toñi Moreno.

La presentadora siempre ha tenido buenas palabras para su empresa, especialmente teniendo en cuenta lo mal que lo pasó cuando acabó su etapa anterior, en TVE. "Me vi en mi casa sin trabajo y lo pasé fatal. Pensé: Después de esto estoy muerta profesionalmente", llegó a decir en una ocasión.

Es consciente de lo sacrificada que es una profesión que está llena de altibajos (y también de obstáculos) y así lo ha reflejado la periodista a lo largo de algunas conversaciones que hemos tenido con ella en los últimos tiempos, siempre manteniendo la ilusión por su trabajo.

El paso de Toñi Moreno a 'MYHYV': "Lo que diga el jefe va a misa"

La sorpresa llegó en otoño de 2018, cuando sus jefes le quitaron Viva la vida en un intercambio de programas con Emma García. Moreno acabó sentándose en las escaleras de Mujeres y hombres y viceversa, donde ha estado año y medio. Ella lo asumió y así nos lo expresó: "Lo que diga el jefe va a misa. Es el que más sabe de tele en el mundo. Y ha conseguido lo que quería, tenía razón: las dos hemos mejorado la audiencia. Emma ha subido el fin de semana y yo en Myhyv. Vasile es un crack y solo él supo verlo".

Son palabras de Toñi Moreno a ECOTEUVE.ES a propósito del nuevo proyecto que estrenaba para Telemadrid al inicio de la pasada temporada, un trabajo -también el de Canal Sur- que compaginó con Mediaset. "Yo tengo un compromiso moral con Mediaset que va más allá de un programa concreto. Para hacer Canal Sur y Telemadrid he pedido permiso a Paolo Vasile, que me lo ha dado y estoy muy agradecida", dijo entonces.

Tras su baja por maternidad -fue madre de una niña que nació en enero-, Toñi Moreno volvió a MYHYV en febrero, pero la pandemia del coronavirus interrumpió el programa. Estos meses, la presentadora ha reaparecido en Telecinco y Cuatro como colaboradora en los debates de Supervivientes o La casa fuerte.

Lo que nadie esperaba es que Mediaset la eligiera para volver a presentar Viva la vida... pero solo en verano, como sustituta de vacaciones de Emma García en agosto. Por si esto fuera poco, Toñi Moreno acaba de quedarse sin Mujeres y hombres y viceversa. El dating show estrenará etapa en septiembre con Jesús Vázquez al frente. ¿Qué futuro le espera a Toñi en Mediaset? ¿Le darán un nuevo programa? En conversación con ECOTEUVE.ES en septiembre de 2019, Toñi Moreno reflexionaba así sobre lo efímera que es la televisión. "Eres lo último que has hecho, decía Antonio Banderas. Yo he estado en Afganistán y nadie se acuerda. He estado en Kosovo, pero nadie lo sabe. ¿Qué soy? Soy la presentadora de Mujeres y hombres y viceversa porque es lo último que estoy haciendo. Y encantada, ¿eh? Siempre eres lo último que has hecho, pero eso es maravilloso porque no te puedes relajar y pensar que ya lo has conseguido todo. Tienes que estar en constante reciclaje, porque si te quedas antigua, estás muerta".

Con una trayectoria larguísima que inició a los 14 años, nadie duda de su capacidad para empezar de cero y reinventarse. Ya lo hizo cuando se quedó sin trabajo tras salir de TVE, por ejemplo. Esa época tan dura le hizo replantearse muchas cosas. "Hace mucho que no me pongo retos. Mi padre se murió en el transcurso dos meses y medio. Ya no hago planes más allá del presente. Disfruto de lo que tengo porque hay un momento en que te das cuenta de que tú no manejas la vida, la vida te maneja a ti. Tienes que ser... ahora se dice resiliente, pero yo digo sumisa ante la vida y adaptarte a lo que llega", dijo a esta web en mayo de 2018.