Fani podría estar embarazada en 'La Casa Fuerte': "No me baja la regla, tengo nauseas y he vomitado" Ecoteuve.es 8/07/2020 - 12:35

La concursante y Christofer hacen saltar las alarmas en el reality de Telecinco

Desde que hicieran su entrada en La Casa Fuerte de Telecinco, Christofer y Fani han dejado claro que quieren casarse y formar una familia juntos. Lo que no esperaba nadie es que la pareja se haya dado tanta prisa, ya que estos días planea la posibilidad de que la joven se haya quedado embarazada dentro del reality.

Los comentarios de sus compañeros en el jardín hicieron saltar las alarmas en el programa. "¡Qué vamos a ser papás en La casa fuerte!", bromeaba María Jesús mientras ellos torcían el gesto con risa nerviosa. "Madre mía, cari, que salimos embarazados de aquí", advertía Fani a su chico. "Bueno, mientras que salga cuerdo...", admitía Christofer entre risas antes de que la concursante explicara cómo se sentía.

"Estoy súper sensible, me he despertado muy rara: tengo el pecho más grande, he tenido náuseas, he vomitado, estoy muy cansada... que puede ser por el estrés de la casa, pero como estamos buscando el bebé puede ser otra posibilidad, no son síntomas de que me baje la regla", confesaba la madrileña al tiempo que le preguntaba a su novio si estaba contento con la idea. "¡Hombre, claro!", confirmaba él. "Vaya cara de gilipollas que se te pone...", advirtió.

"Yo la verdad que no me quiero ilusionar, hasta que no vea el chisme ese... pero si estuviese embarazada me darías una alegría porque me encantaría tener un hijo contigo", aseguraba Christofer, pidiendo a la organización del programa que les dejen un test de embarazo para poder salir de dudas.